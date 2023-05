Potres v bližini Brežic brez vpliva na obratovanje nuklearke

2.5.2023 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; NEK)

Krško - Današnji potres v bližini Brežic na obratovanje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) ni vplival. Merilni instrumenti v elektrarni so ga zaznali, preventivni pregled pa je pokazal, da odstopanj ali drugih vplivov na delovanje ni bilo, so sporočili iz Uprave RS za jedrsko varnost. Nek tako nadaljuje z obratovanjem.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so, kot smo poročali, potres v bližini Brežic zabeležili danes zjutraj ob 7.54. Kot so izmerili, je imel magnitudo 2,1. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci Brežic, Krškega in okolice, so zjutraj sporočili iz Agencije RS za okolje.

Potres so zaznali tudi merilni instrumenti v Neku. Kot so sporočili iz uprave za jedrsko varnost, so v elektrarni preventivno pregledali sisteme in opremo ter ugotovili, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje. Prav tako na opremi ni bilo alarmov. S tem so v elektrarni zaključili pregled in nadaljujejo z obratovanjem.

Prav tako ni bilo vplivov na okolje, ki jih uprava za jedrsko varnost poleg obratovanja redno spremlja preko državne mreže zgodnjega obveščanja.

O tem, kaj bi se zgodilo v primeru hujšega potresa s krško nuklearko, smo sicer pred kratkim pisali tudi v Dolenjskem listu.

STA; M. K.