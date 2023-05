FOTO: V petih dneh s kolesom okoli Slovenije

2.5.2023 | 20:30

Deževen začetek v Novem mestu

Novo mesto - V okviru projekta Dobrodelno okoli Slovenije, ki se je začel danes, bo ultramaratonski kolesar Dami Zupi skupaj s 25 kolesarji v naslednjih petih dneh prekolesaril več kot 1225 kilometrov okrog Slovenije. Kolesarji tako v sodelovanju s Slovensko karitas zbirajo sredstva za nakup koles otrokom iz socialno ogroženih družin.

Kolesarji so prvo etapo od Novega mesta do Portoroža, ki je z 274 kilometri letos tudi najdaljša, premagali danes. Jutri bo sledila etapa Portorož-Kobarid, v četrtek Kobarid-Velenje, v petek bodo na poti od Velenja do Murske Sobote in nazadnje še od Murske Sobote do Novega mesta. Vsak dan bodo tako prevozili med 250 in 274 kilometri.

Kolesarjem se lahko vsak pridruži kjerkoli na poti in z njimi odpelje del etape, etapo ali celotno traso. Na spletni strani dos.si bo med projektom deloval zavihek GPS lokacija, kjer je zemljevid s točno lokacijo kolesarjev.

Dogodek je namenjen tudi ozaveščanju o sladkorni bolezni. Prevožene kilometre bodo beležili tudi v sklopu projekta #DarujemKilometre, ki bo letos potekal že petič zapored. V Zvezi društev diabetikov Slovenije s projektom ozaveščajo o sladkorni bolezni, ki je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu, ter o zdravem načinu življenja, ki zmanjšuje možnosti za nastanek sladkorne bolezni.

Letos bodo v kolesarski vožnji sodelovali kolesarji iz več držav, pet etap pa bosta prekolesarila tudi dva kolesarja s sladkorno boleznijo. Najmlajši kolesar v ekipi je star 24 let, najstarejši pa 60 let, je še pojasnil Zupi.

Denar bodo zbirali s SMS-sporočili ZAkolo5 na 1919, vsi, ki se bodo pridružili projektu na poti, pa bodo lahko prispevali na poti. Karitas je odprla tudi poseben račun, kjer zbirajo sredstva.

STA; M. K.

Foto: Vid Ponikvar / Sportida

