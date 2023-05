FOTO: Pri Bizeljskem v jarek, na AC v ograjo

3.5.2023 | 07:00

Avto so iz jarka pri Bizeljskem včeraj popoldne izvlekli krški poklicni gasilci. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 12.55 se je na avtocesti pri pokritem vkopu Karteljevo, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter na vozilu odklopili akumulator. Poškodovani voznik je bil prepeljan v SB Novo mesto.

Ob 17.29 je v naselju Stara vas–Bizeljsko, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ponoči brez elektrike

Minulo noč ob 00.12 je bilo na območju Novega mesta, zaradi okvare na daljnovodu, brez elektrike okoli dva tisoč uporabnikov, oskrbovanih iz osemnajstih transformatorskih postaj. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL na izvodu LEVO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu ZASTAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Desno proti Podzemlju;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS, izvod 1. CERKEV;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS, izvod 2. MALA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijemed 9.00 in 11.00 na območju TP Gabrijele, nizkonapetostno omrežje Gruden;med 9.00 in 14.00 na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje Cegelnica, Solkač; inmed 8.30 in 14.00 na območju TP Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Laze, nizkonapetostno omrežje – Preska in med 8. in 14. uro na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Krško delavski dom 2, nizkonapetostno omrežje – Cankarjeva 1 in Cankarjeva 1A.

M. K.