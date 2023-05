Skate parka ni več

3.5.2023 | 08:50

Skate park so odstranili ...

... tu bo 13. maja Vejžde žur. (Fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Sevnica)

Sevnica - V pripravah na enega izmed dogodkov na prostem v Sevnici so pred kratkim odstranili skate park, kar je spodbudilo živahne razprave na družbenih omrežjih. Na občini pojasnjujejo, da je bil skate park umaknjen predvsem na prošnjo organizatorja Vejžde žura in nikakor ni bil uničen ali zavržen. V letošnjem letu namreč Študentski klub Sevnica na podlagi preteklih večletnih izkušenj pristopa k organizaciji prireditve Vejžde žur, kot pravijo na občini, še bolj zavzeto in skrbno, organizacija tega velikega koncerta, ki bo 13. maja, pa je zahtevna.

Zanj je potreben tudi primeren prireditveni prostor z vso zahtevano infrastrukturo. Na pobudo Študentskega kluba so zato skate park začasno odstranili, da se na tem mestu blizu bazena zagotovi prostor za koncert. Ob odstranitvi elementov skate parka je bil znižan tudi okvir vodnega jaška, predvsem pa so pospravili smeti, ki so jih tam puščali uporabniki parka in ''niso dajale vtisa urejenosti,'' so zapisali na občini.

Dodajajo, da bo območje skate parka tudi v prihodnje namenjeno športu, rekreaciji in druženju, da je bilo sicer ''žal v preteklosti to območje tudi stičišče aktivnosti, ki mladim niso ravno v ponos'' in da ga bo po Vejžde žuru potrebno dodatno urediti.

M. K.

