FOTO: Po neurju nad njih še ogenj

3.5.2023 | 12:00

Posledice požara (Foto: OZ RK Metlika)

V noči na 26. april je, kot smo poročali, zagorela hiša v Metliki. Cvitkovičevim v Naselju Staneta Rozmana je pogorela drvarnica, ostrešje stanovanjske hiše -, ves leseni del strehe, pa stropi v mansardi, električna napeljava, uničena so okna ... V pomožnem objektu, ki je popolnoma uničen, so zgorele kosilnice, žage, motor, vso orodje ...

Ogenj so opazili razmeroma pozno, saj so ob treh ponoči vsi spali, tudi sosedje. Na srečo je petčlanski družini ognjenim zubljem uspelo ubežati.

Hišo jim je sicer dodobra uničilo že lansko hudo neurje.

Na Rdečem križu Metlika so zato za pogorelce začeli dobrodelno akcijo in jo tudi že zaključili. Vsem, ki so priskočili na pomoč, se zahvaljujejo.

M. K.