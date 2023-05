Nesreča na dolenjski avtocesti, voznica v bolnišnici

3.5.2023 | 11:00

Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Kronovim in počivališčem Starine proti Ljubljani.

Po prvih ugotovitvah policistov PPP Novo mesto, ki so na kraju nesreče, se je ta zgodila nekaj minut po 10. uri na izvozu za Kronovo, v smeri proti Ljubljani. V nesreči je bila udeležena voznica osebnega avtomobila, ki so jo reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine in vzrok za nesrečo policisti še preiskujejo.

Dodano ob 12.20:

O zastojih zaradi nesreče pristojni ne poročajo več.

Je pa zaradi del zastoj na dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Malencam.

M. K.