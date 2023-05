Zakaj je umrl kolesar, še ugotavljajo; prazniki bogati nesreč, vlomov in alkohola

3.5.2023 | 14:10

O včerajšnji prometni nesreči na Bizeljskem smo že poročali. Znano je tudi že, zakaj je 61-letna voznica zapeljala v jarek. Več kot poldrugi promil alkohola je imela v krvi. (Foto: PGE Krško)

V ponedeljek nekaj pred 16.30 so občani policiste obvestili, da so na območju Hrastja ob cesti našli neodzivnega kolesarja. Do prihoda reševalcev so ga oživljali in mu nudili prvo pomoč, vendar je 67-letni moški kljub temu umrl na kraju. Policisti okoliščine še preiskujejo, zdravnica je odredila obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti.

Lažje poškodovan motorist

Krški policisti so biliv petek nekaj pred 9. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila v Krškem. Ugotovili so, da je za trčenje odgovoren 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 41-letnemu motoristu. Motorist se je v nesreči lažje poškodoval. Vozniku osebnega avtomobila so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nesreča v Dolnjem Brezovem

V soboto nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti v Dolnjem Brezovem (PP Sevnica). 68-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Štirje poškodovani v nesreči na Drnovem

Štirje so bili v tem prevrnjenem avtu ob avtocesti na Drnovem, tudi dva otroka. Vsi so poškodovani, na srečo lažje. (Foto: PGE Krško)

V noči na ponedeljek se je zgodila prometna nesreča na avtocesti na Drnovem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 22-letna voznica začetnica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Voznica, 24-letni potnik in dva otroka so v nesreči utrpeli lažje poškodbe, oskrbeli so jih v bolnišnici. Policisti okoliščine in odgovornost za prometno nesrečo še preiskujejo.

Nesrečo povzročil voznik začetnik

V torek nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri izvozu za Novo mesto, 18-letni voznik začetnik, ki ni vozil po sredini voznega pasu, je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal desno in trčil v varovalno ograjo, od tam pa ga je odbilo levo, kjer je ponovno trčil v ograjo in obstal na vozišču. Voznik in mladoletni potnik sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v novomeški bolnišnici. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola

Sevniški policisti so bili v noči na soboto obveščeni, da je voznik osebnega avtomobila v Sevnici trčil v parkiran avtomobil. Ugotovili so, da je 32-letni voznik na parkirnem prostoru pri vožnji vzvratno trčil v parkirani avto. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto okoli 18.30 so bili policisti obveščeni o nesreči voznika štirikolesnika na cesti med Vinico in Ziljami pri Balkovcih. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik vozil štirikolesnik po makadamski poti. V ovinku je bil prehiter, trčil v ograjo in se prevrnil. Lažje se je poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,74 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Včeraj okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča na Bizeljskem. 61-letna voznica je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala je preko nasprotnega smernega vozišča in z vozilom obstala v jarku. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegi vozil

Policisti PP Brežice so v petek med kontrolo prometa ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da je za volanom 17-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V soboto okoli 13. ure so policisti PP Novo mesto na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da 55-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,99 miligrama alkohola. Zasegli so mu neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na območju Dalnjega Vrha (PP Novo mesto) je v noči na petek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel motorno žago, baterijsko rezilko s kovčkom in polnilnikom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.000 evrov.

Med 26. 4. in 29. 4. je v naseljih Muhaber in Potočna vas nekdo s polic oken štirih stanovanjskih hiš pokradel enajst posod z rožami.

Na Otočcu je med 26. 4. in 28. 4. neznanec vlomil v pomožni objekt in odnesel več kosov ročnega orodja. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 350 evrov škode.

V noči na soboto je v Črnomlju nekdo iz nedograjene stanovanjske hiše ukradel dva agregata, kotno brusilko, kosilnico in električne vodnike.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Podgori je v noči na nedeljo nekdo odpeljal električni skiro s polnilcem.

Na območju Jugorja je v isti noči neznanec z ograjenega pašnika odpeljal štiri ovce.

V Mrtvicah na območju Krškega je nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel pet kardanov, varilni stroj, kotno brusilko in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

V nedeljo je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in v Mali Hubajnici na območju PP Sevnica skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je nakit, gotovino in več kosov orožja. Z vlomom in tatvino je povzročil za več kot 5.000 evrov škode. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v naselju Vrhtrebnje je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v avtomobil in iz torbice izmaknil okoli 70 evrov. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Med 27. 4. in 1. 5. je na Ljubljanski cesti v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal. Odnesel je prenosno blagajno z menjalnim denarjem in več steklenic z alkoholnimi pijačami. Lastnike je oškodoval za več kot 2.000 evrov.

Poškodoval več tramov

V Grobljah pri Prekopi je v noči na nedeljo neznanec v nedograjeni stanovanjski hiši poškodoval več tramov in povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Pijani mladoletniki razgrajali

V noči na ponedeljek so bili brežiški policisti obveščeni o kršitvah javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v okolici Brežic. Odvzeli so prostost mladoletnemu kršitelju, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval ukazov policistov. Zoper tri mladoletnike, ki so bili pod vplivom alkohola, se pretepali, nedostojno vedli in prevračali inventar, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pri prevozu migrantov ujeli Kitajca in Gruzijca

Policisti so v petek popoldne na območju občine Brežice ustavili državljana Kitajske in Gruzije, ki sta v osebnih avtomobilih prevažale migrante. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobila in ju pripeljali pred preskrbovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kitajskega državljana, ki ima sicer dovoljenje za prebivanje v Španiji, so ustavili nekaj po 13. uri na območju Čateža ob Savi. Med postopkom so ugotovili, da v avtomobilu španskih registrskih oznak prevaža tri kitajske državljane, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo.

Gruzijskega državljana z dovoljenjem za prebivanje na Slovaškem pa so ustavili okoli 16.30 na Obrežju. Med postopkom so ugotovili, da v osebnem avtomobilu poljskih registrskih oznak prevaža štiri Iračane, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Policisti so poleg tega med 28. 4 in 3. 5. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Velika Dolina) izsledili in prijeli 75 državljanov Maroka, 48 državljanov Bangladeša, 44 državljanov Rusije, 36 državljanov Pakistana, 25 državljanov Nepala, 18 državljanov Konga, 11 državljanov Indije, devet državljanov Alžirije, devet državljanov Kube, osem državljanov Sirije, sedem državljanov Kameruna, pet državljanov Turčije, po tri državljane Gane, Palestine in Sierra Leone, dva državljana Eritreje, dva državljana Tunizije in dva državljana Kitajske, državljana Senegala, državljana Jordanije, državljana Gvineje in državljana Afganistana in na območju Marindola (PP Črnomelj) državljana Maroka.

Prazniki v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 28. 4. in 3. 5. posredovali v 316. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 972 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s smrtnim izidom, šest nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 66. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Brežicah tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.