Več kot tisoč jih bo v Krki humanih

3.5.2023 | 19:15

Krkin teden humanosti in prostovoljstva in sodelovanje Društva za razvijanje prostovoljnega dela sta predstavili Branka Bukovec in Elvira Medved. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Več kot tisoč Krkinih sodelavcev v domovini in po svetu se bo vključilo v dejavnosti v sklopu desetega Krkinega tedna humanosti. S tednom humanosti so v Krki začeli že prej in, če ne bi bilo epidemije, bi pred njim stala številka 12. Letos bo potekal prihodnji teden od 8. do 13. maja.

Kaj vse bodo Krkini prostovoljci počeli prihodnji teden, so predstavili na današnji novinarski konferenci v prostorih Društva za razvijanje prostovoljnega dela v družbi ustanoviteljice in predsednice te novomeške humanitarne organizacije, ki letos praznuje tridesetletnico delovanja, Branke Bukovec.

Krka bo letos z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela sodelovala na več področjih. Tako bodo Krkini sodelavci skupini varovancev društva razkazali obrat za proizvodnjo trdih oblik zdravil Notol 2, na sedežu društva bodo organizirali tečaj prve pomoči in učencem tretje triade štiri dni pomagali pri učenju matematike, fizike, kemije in drugih predmetov.

Krka tudi sicer podpira delovanje z Društva za razvijanje prostovoljnega dela in sodeluje pri programih pomoči romski skupnosti ter pri programih Otroški svet in Teden kultur. Pomagajo tudi študentom in beguncem, ki so vključeni v dejavnosti društva.

Na novinarski konferenci se je s svojo flavto, ki ji jo je lani kupila Zveza društev pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine, predstavila Ukrajinka Tanja, ki je k nam pred enim leto pribežala z babico, zdaj pa živi v Beli krajini in v Metliki nadaljuje s šolanjem na tamkajšnjem oddelku glasbene šole. (Foto: I. Vidmar)

Branka Bukovec je na novinarski konferenci izpostavila prispevek številnih prostovoljcev, ki delajo v društvu in tako ali drugače sodelujejo z njim. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela ima štirideset zaposlenih, poleg tega pa z njim redno sodeluje tudi več kot sto prostovoljcev. Društvo deluje projektno, financira pa se prek razpisov za področje sociale, kulture in dela z mladimi na državni in evropski pa tudi občinski ravni, nekaj denarja pa pridobi tudi s sponzoriranjem in donacijami. Letno sodelavci društva opravijo približno 15.000 ur prostovoljnega dela. V svoje delovanje med drugim vključujejo tudi repatriirance iz Venezuele in ukrajinske begunce, ki so v društvenih prostorih našli svoj drugi dom, društvo pa jim pomaga tako s psihosocialno pomočjo, pri učenju slovenskega jezika, pa tudi pri iskanju dela.

Letošnji Krkin teden humanosti poteka pod geslom Rad sem Krkin prostovoljec. V okviru tedna humanosti bodo v sodelovanju s Karitasom in Rdečim križem zbirali potrebščine, obleko in obutev za otroke ter odrasle, v vseh obratih bodo pripravili krvodajalske akcije, obiskali bodo domove starejših občanov in šole s prilagojenim programom ter varstveno-delovne centre, kjer bodo pripravili različne dejavnosti, pomagali bodo urejati okolico in prostore zavetišč za živali ter zbirali hrano za živali in teden zaključili v soboto s Krkinim dnevom odprtih vrat, ko bodo tovarno v Ločni razkazali 1600 članom Zveze društev diabetikov in novim sodelavcem ter njihovim družinskim članom.

Krkin teden humanosti in prostovoljstva bo potekal v kar 18. državah.

I. V.

Zvočni zapisi Vodja Krkine službe za odnose z javnostjo Elvira Medved o Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva