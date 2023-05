Trčila osebni avto in kombi

4.5.2023 | 07:00

Včeraj ob 17.59 je v naselju Log, občina Sevnica, prišlo do naleta osebnega in kombiniranega vozila. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, odklopili akumulatorja in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Sevnica so tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

Ob 10.02 pa je, kot smo že poročali, na avtocesti pri Dolenjem Kronovem, smer Novo mesto, občina Šmarješke Toplice, vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so pregledali voznico vozila in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci DARS.

Kadilo se je izpod pokrova

Ob 17.03 se je na cesti Metlika–Novo mesto pri naselju Jugorje zaradi okvare na motorju močno kadilo iz tovornega vozila. Gasilci PGD Metlika in Suhor so zavarovali kraj dogodka in vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Do požara ni prišlo. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za iztekle motorne tekočine.

Z gasilci do preminulega

Ob 11.25 so v naselju Prapretno, občina Radeče, gasilci PGD Radeče s tehničnim posegom vstopili v stanovanje, v katerem se je nahajala preminula oseba.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL na izvodu LEVO;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA GLAVNE VAROVALKE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju;

- od 15.00 do 18.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, TP SEMIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK izvod 5. SAMOSTOJEČA-NASELJE SMOLE. VAS;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 1989;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.NEMŠKA VAS-ŠOLA, izvod 5. PROTI RTP.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10.00 in 13.00 na območju TP Slovenska vas, nizkonapetostno omrežje – Slovenska vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje – Pošta predvidoma med 8. in 14. uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Libna, nizkonapetostno omrežje – Libenšek predvidoma med 8. in 13. uro ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Trebež, nizkonapetostno omrežje – Spodnja Pohanca predvidoma med 8. in 12. uro.

M. K.