Gal Glivar zmagovalec dirke po Karpatih

4.5.2023 | 09:30

Glivarjev krik zmagoslavja

Gal Glivar v rumeni majici med 4. etapo

Glivar zmagovalec zadnje etape

V kot victory (zmaga)

Penina za zmagoslavje

Pred včerajšnjo zadnjo etapo dirke Carpathian Couriers Race, ki je potekala po Madžarski, Slovaški in Pojski, je bil Gal Glivar, sicer član novomeškega KK Adria Mobil, na dirki pa v dresu slovenske reprezentance do 23 let, potem ko je na predzadnji 4. etapi Niedzica - Podegrodzie (142 km) v sprintu večje skupine kolesarjev zasedel 5. mesto, v skupnem seštevku na 2. mestu. Za vodilnim Litovcem Aivarasom Mikutisom je zaostajal 4 sekunde, toliko kot tretjeuvrščeni Italijan Davide De Cassan. V igri za končno zmago sta bila še en Italijan, Giulio Pellizzari (+ 5 sek) in Avstrijec Sebastian Putz (+ 8 sek).

V zadnji etapi Iwonizc Zdroj - Rymanov Zdroj (83,5 km), ki jo je organizator že pred startom nekoliko skrajšal, je bilo tako pričakovati velik boj za vsako sekundo, tudi na treh letečih ciljih, ki so prinašali bonifikacijske sekunde. Gal Glivar, oblečen v rumeno majico najboljšega kolesarja po točkah, je včerajšnji nastop, kot sporočajo iz njegovega matičnega kluba, opravil z odliko, že od začetka etape se je postavil v ospredje, saj ni želel ničesar prepustiti naključju. Trasa mu je bila s štirimi gorskimi cilji precej pisana na kožo. Najboljši je bil tako na zadnjem letečem kot gorskem cilju, si že med etapo pridobil 4 sekunde odbitka in na koncu v sprintu štirih kolesarjev dosegel še drugo etapno zmago v treh dneh, s čimer je na svoj konto vpisal še 10 bonifikacijskih sekund. Drugi je bil Nemec Moritz Kretschy, tretji pa Italijan Giulio Pellizzari (oba isti čas).

Še en kolesar novomeškega kluba, Martin Jurik, ki je vozil za slovaško reprezentanco, zadnje etape ni končal.

Glivar je tako postal prvi Slovenec, ki je dobil to dirko (potekala je od 1975 - 2000 in zdaj po reaktivaciji od leta 2009 dalje) in na koncu oblekel belo majico skupnega zmagovalca. Pripadla mu je tudi rumena majica najboljšega po točkah, poleg tega pa je bil še drugi v točkovanju gorskih ciljev.

Drugo in tretje mesto v skupni razvrstitvi sta zasedla Italijana Giulio Pellizzari (+ 9 sek) in Davide De Cassan (+ 23 sek).

Glivarjeva reprezentančna kolega Vid Jeromel in Dan Andrej Tomšič sta dirko končala na 47. oz. 55. mestu.

Gal Glivar je z dvema etapnima in končno zmago osvojil tudi novih 40 UCI točk. Takoj po dirki je za spletno stran KK Adria Mobil povedal: "Štiri sekunde sem bil zadaj v generalni razvrstitvi. Vedel sem, da v primeru sprinta glavnine ne bom med najhitrejšimi. Na voljo so bile bonifikacijske sekunde na treh letečih in končnemu cilju. Ostalih kolesarjev sem se poslušal otresti na klancih, kar mi je kar dobro uspelo, saj sva na zadnjem četrtem spredaj ostala z nekaj prednosti z Italijanom Pellizzarijem. Do cilja so naju uspeli ujeti še trije, odločal je sprint. Imel sem močne noge. Zelo vesel sem prvih etapnih zmag in zmagoslavja na etapni dirki pod okriljem UCI. Slovaška in Poljska mi bosta zato ostali v lepem spominu. Zdaj pa na krajše priprave in nato na VN Gorenjske."

M. K.

Foto: carpathianrace.eu