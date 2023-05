FOTO: S hrenovkami in poli salamami so jih izsledili na območju Boštanja

4.5.2023 | 10:20

Kot je videti na fotografijah zaseženih ukradenih artiklov (vse tri fotografije: PP Sevnica), so trije osumljenci z območja Šentjerneja kradli predvsem hrano in oblačila.

Policisti PP Sevnica so bili v včerajšnjih poznih popoldanskih urah obveščeni, da naj bi na območju Trbovelj neznanci iz prodajalne ukradli večje število izdelkov in pobegnili z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa vozila so osumljence izsledili na območju Boštanja, kjer so prav tako okradli eno izmed prodajaln. Tri osumljence z območja Šentjerneja so prijeli in jim zasegli ukradeno blago. Preiskavo nadaljujejo, ukradene predmete pa bodo vrnili osebju oškodovanih prodajaln.

Na gradbišču za 20 tisočakov škode

Z ograjenega delovišča v Novem mestu so med 27. 4. in 3. 5. neznanci ukradli delno vgrajene bakrene cevi in električne vodnike. Škode je za okoli 20.000 evrov.

Med 29. 4. in 3. 5. je nekdo tudi na delovišču v Škocjanu iz elektro omaric in iz žerjava porezal električne vodnike.

V naselju Vrh pri Trebelnem je med 26. 4. in 29. 4. neznanec vlomil v garažo in ukradel moped Tomos APN6, rdeče barve, letnik 1987. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

S terase gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu pa je nekdo ukradel dva stola, klop in mizo.

Iračan prevažal sodržavljane

Policisti so na območju Jesenic na Dolenjskem včeraj okoli 18. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Toyota corola nemških registrskih oznak. Državljan Iraka, ki ima dovoljenje za bivanje v Nemčiji, je prevažal devet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem) izsledili in prijeli 24 državljanov Rusije, 23 državljanov Pakistana, 19 državljanov Nepala, šest državljanov Konga, pet državljanov Afganistana, pet državljanov Sirije, tri državljane Kameruna, tri državljane Maroka, tri državljane Indije, dva državljana Sudana, državljana Šrilanke in državljana Etiopije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

