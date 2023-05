SB Brežice le sprostila obiske - Na onkološkem kužki, v brežiški pa niti svojci?

4.5.2023 | 11:30

V brežiški bolnišnici se vse leto ukvarjajo s pomanjkanjem postelj. Vseh postelj je 158; zasedenost je 92,4-odstotna.

Brežice/Novo mesto - O brežiški bolnišnici se je v zadnjem času veliko govorilo. Najprej je pretresla novica, da je tam zdravnik pacientko razglasil za mrtvo, čeprav je bila živa, nato je bilo v medijih mogoče brati o bolniku, ki je umrl, ne da bi se njegova otroka v času omejenih obiskov uspela od njega dostojno posloviti, pri čemer naj bi sin, ki se je prej skrivaj vtihotapil v bolnišnico, očeta našel povsem shiranega. A še preden bi lahko kaj posredoval in pomagal, je bilo prepozno. Med vikendom je oče umrl. Za kake tožbe ali inšpekcije se svojci niso odločili, je pa novica vseeno prišla v javnost.

Do našega uredništva so tudi iz več drugih virov prišle vesti, da je brežiška bolnišnica zelo zaprta za obiskovalce v primerjavi z drugimi zdravstvenimi ustanovami ter da za hudo bolne in nepokretne bolnike ni dobro poskrbljeno.

Zastopnica pacientovih pravic Zlata Rebolj prejema veliko pritožb svojcev bolnikov v SB Brežice – Strog režim obiskov, slaba oskrba, otežen dostop do informacij – Po naših vprašanjih od 1. maja spremembe v prid bolnikov – Direktorica Anica Hribar očitke zavrača

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

Lidija Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 59m nazaj Oceni toto Brežiška bolnišnica je ratala prava katastrofa, to je potrebno takoj zapreti. Preglej samo prijavljene komentatorje