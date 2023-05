Pri Srednji šoli Črnomelj bo tudi kolesarski park

Črnomelj - Občina Črnomelj je lani izdelala idejno zasnovo športnega parka pri SŠ Črnomelj, v katerega bo, kot navaja v sporočilu za javnost, ''umeščena atraktivna in privlačna sodobna športna oprema za otroke in mladino.'' Konec leta je občina podala vlogo na Javni razpis Fundacije za šport za izgradnjo I. faze športnega parka, kar bo izgradnja kolo parka. Danes iz Črnomlja sporočajo, da so denar pridobili in naslednja faza je zdaj izbira izvajalca.

V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole.

Kolesarski park v Vinici in prošnja za pomoč

Trenutno je v izgradnji tudi kolesarski park v Vinici, ob tem sporočajo s črnomaljske občine. Zanj so skupaj s ŠTD Vinica že pridobili večji del sredstev, manjka pa še okoli 20 kamionov peska. In tu občina prosi za pomoč: ''Skupaj s Krajevno skupnostjo Vinica bomo hvaležni, če boste lahko razširili glas o zbiranju sredstev za izgradnjo. Sredstva lahko donatorji nakažejo na bančni račun ŠTD Vinica, Vinica 44, 8344 Vinica, SI56 6100 0001 6538 653.''

