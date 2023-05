Nalet na avtocesti

5.5.2023 | 07:00

Simbolna slika - GRC Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 13.56 sta na avtocesti pred izvozom Novo mesto zahod, občina Novo mesto, v naletu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci DARS. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Reševalci in prvi posredovalci

Ob 17.15 so v Polju pri Tržišču, občina Sevnica, posredovali reševalci NMP Sevnica in prvi posredovalci AED Sevnica pri nudenju nujne medicinske pomoči oboleli osebi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu BELKO-JOH;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu DOLENJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, GLAVNE VAROVALKE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE, izvod Dole.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Distribucijska enota Krško nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce, da bo prekinjena dobava od 9:00 do 11:00 na območju TP Štrasberg, nizkonapetostno omrežje – Kranjc; od 8:00 do 14:00 pa na območju TP Pijavice, nizkonapetostno omrežje – Smer Krmelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje – Bizjan danes med 8:00 in 12:00 uro, na območjuTP Zalog, nizkonapetostno omrežje – Na Rovnicah zadnje selo med 08:00 in 14:00 uro, na območju TP Brežice žaga, nizkonapetostno omrežje – Dernikovič, Grubič pa med 8:30 in 12:00 uro.

M. K.