Kombi trčil v kolesarja in pobegnil - ste videli nesrečo v Dečnem selu?

5.5.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Včeraj malo po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti v Dečnem selu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v kolesarja in nadaljeval vožnjo.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih brežiških policistov naj bi voznik kombija znamke Volkswagen rjavo-zlate barve peljal iz smeri Globokega proti Dečnemu selu in zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v kolesarja. Ta je padel in se hudo poškodoval, voznik kombija pa je, kot omenjeno, peljal naprej.

Zaradi razjasnitev vseh okoliščin na PU Novo mesto pozivajo voznika kombija, ki je bil udeležen v nesreči, in morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali na PP Brežice na številko 07 466 0300.

M. K.