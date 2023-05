Spet: ukradli za 10 tisočakov električnih vodnikov; nasilni pijani 19-letnik v lisicah

5.5.2023 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V Krškem so neznanci iz ograjenega skladiščnega prostora podjetja ukradli električne vodnike v vrednosti okoli 10.000 evrov, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Na Medičevi ulici v Novem mestu je med 2. 5. in 4. 5. nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 3.500 evrov škode.

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Mali Trn (PP Krško) je neznanec izmaknil bakren kotel za žganjekuho.

V naselju Brege na območju PP Krško je med 4. 5. in 5. 5. nekdo vlomil v pomožni objekt ob počitniški hiši in ukradel tri žage in akumulator. Lastnika je oškodoval za 900 evrov.

V noči na četrtek pa je v naselju Blato na območju PP Trebnje neznanec vlomil v gospodarski objekt in odnesel motorno žago.

Razgrajal pijani 19-letnik, končal v lisicah

Sinoči okoli 21. ure so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Prapreška pot, kjer naj bi prišlo do pretepa. Na kraju so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je 19-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, udaril moškega in ga žalil. Zoper kršitelja, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

En tihotapec, veliko migrantov

Včeraj okoli 15.30 so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil slovaških registrskih oznak. Državljan Gruzije je prevažal osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Gabrje pri Dobovi) izsledili in prijeli 11 državljanov Nepala, devet državljanov Pakistana, devet državljanov Maroka, štiri državljane Indije, tri državljane Alžirije in državljana Rusije in na območju PP Črnomelj (Dolenjci) pet državljanov Turčije in državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 274 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval kolesar, nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. V Novem mestu so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.