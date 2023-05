Krka ugnala Ilirijo, slovo Krškega od 2. SNL

5.5.2023 | 09:15

Krški nogometaši so izpadli iz druge lige. (Več fotografij z zadnje tekme spodaj v fotogaleriji; FB NK Krško)

Fotografiji s tekme Krka:Ilirija - FB NK Krka

Nogometaši Krke so v 28. krogu 2. slovenske lige premagali Ilirijo s 3:2 in bodo najverjetneje sezono končali na tretjem mestu, mesto pred Ilirijo, ki je najmanj četrta. Iz lige bosta izpadla Krško in Roltek Dob.

Na drugih včerajšnjih obračunih je Krško z 2:1 odpravilo Rudar, Grosuplje so v gosteh s 3:1 premagale zadnjeuvrščeni Roltek Dob, Nafta pa je z enakim izidom zmagala v Dekanih.

V sredo so nogometaši Aluminija v gosteh premagali Bilje s 3:1 in se prebili na vrh lestvice. Doslej vodilna Rogaška je namreč kljub vodstvu z 2:0 izgubila v Ajdovščini proti Primorju z 2:4 ter tako zdaj za točko zaostaja za Kidričani. Prvo mesto prinaša preboj v prvo ligo, drugo mesto pa v kvalifikacije za elitno konkurenco.

Pri Aluminiju je bil z dvema goloma junak kapetan Nik Marinšek, ki je skupno že pri 21 zadetkih, za enega zaostaja za vodilnim strelcem Matejem Poplatnikom iz Ilirije.

Na drugih sredinih tekmah je Triglav v gosteh z 2:1 premagal Beltince, Bistrica pa doma s 4:0 Fužinar.

- sreda, 3. maj:

PRIMORJE EMUNDIA - ROGAŠKA 4:2 (0:2)

* Ajdovščina, gledalcev 150, sodniki: Tozan, Gornik, Knafelc.

* Strelci: 0:1 Gradišar (18.), 0:2 Marcius (40.), 1:2 Nunić (59.), 2:2 Čandić (65.), 3:2 Nunić (77.), 4:2 Demirović (83.).

* Primorje: Macan, Proleta, Jimenez, Demirović (od 85. Dedić), Nunić, Zavnik, Paljk (od 85. Fogec), Badžim (od 91. Dobnikar), Čandić, Žavbi (od 76. Suljanović), Jermol.

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Mihalić (od 57. Haljeta), Rantuša Lampreht, Majcen (od 79. Ivanov), Thalisson (od 86. Kantužer), Gradišar, Pavlović, Marcius, Matošević (od 86. Eberhart), Majcenić (od 86. Gobec).

* Rumeni kartoni: Demirović, Čandić; Majcenić, Pavlović.

* Rdeči karton: /.

VITANEST BILJE - ALUMINIJ 1:3 (1:2)

* Bilje, gledalcev 100, sodniki: Begič, Mikača, Kolenc.

* Strelci: 0:1 Skiba (27.), 1:1 Daw. Jalinous (31.), 1:2 Marinšek (35./11 m), 1:3 Marinšek (82.).

* Bilje: Lipičar, Kladar, Dar. Jalinous, Erniša, Breganti, Štrukelj (od 77. Susso), Koron, Slavec, Daw. Jalinous, Preradović (od 46. Doplihar), Ilić (od 46. Lesjak).

* Aluminij: Banić, Martić, Skiba (od 61. Čavara), Marinšek (od 86. Baskera), Šturm, Jagić, Gorenak (od 75. Crnčec), Jovan (od 86. Borovnik), Schaubach, Brest (od 61. Munić), Koblar.

* Rumeni kartoni: Koron, Kladar; Brest.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - TRIGLAV 1:2 (0:2)

* Beltinci, gledalcev, sodniki: Rađević, Sužnik, Jonke.

* Strelci: 0:1 Gibson (10.), 0:2 Gibson (37.), 1:2 Kosi (90.).

* Beltinci: Zver, Ptiček, Rec (od 57. Rantaša), Zorman (od 46. Kosi), Nerguti, Emruli (od 46. Čakš), Pihler, Mörec, Sočič, Kralj (od 46. Grobelnik), Kaučič (od 46. Žaler).

* Triglav: Alagić, Ljubijankič, Šalja, Jekovec, Kregar, Gibson (od 80. Magister), Kričković, Bobarić, Dakič (od 58. Schweiger), Gašperin (od 86. El Khattabi), Pokorn.

* Rumeni kartoni: Kaučič, Pihler; Kričković, Magister.

* Rdeči karton: /.

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - FUŽINAR VZAJEMCI 4:0 (4:0)

* Slovenska Bistrica, gledalcev, sodniki: Kondić, Kužnik, Čiča.

* Strelci: 1:0 Bračko (5.), 2:0 Kuliš (38.), 3:0 Ciganović (40.), 4:0 Kuliš (43.).

* Bistrica: Fridrih, Janežič, Zajšek, Rozman, Kmetec (od 59. Kukovec), Bračko, Ciganović (od 59. Martinčič), Rayan (od 59. Ferčič), Kapun (od 80. Lorbek), Kuliš (od 59. Havelka), Maher.

* Fužinar: Rener, Grozdek, Klinar, Sušić, Nemeth, Cener (od 66. Kotnik), Mpanzu (od 51. Doiteau), Jozić, Debelak, Turičnik, Osmanović.

* Rumeni kartoni: Rayan; Jozić, Klinar.

* Rdeči karton: /.

- četrtek, 4. maj:

KRKA - ILIRIJA 1911 3:2 (1:1)

* Novo mesto, gledalcev 300, sodniki: Čontala, Kranjc, Herženjak.

* Strelci: 0:1 Novak (32.); 1:1 Majić (36./11 m), 2:1 Đapo (49.), 3:1 Majić (55.), 3:2 Poplatnik (93.).

* Krka: Čadež, Mešanović, Žur (od 72. Kapitanović), Majić (od 80. Kovačič), Marijanović (od 67. Drk), Jakopović, Lipec, Krznarić, Radovič (od 80. Bedek), Đapo (od 80. Gliha), Blaževski.

* Ilirija: Džafić, Ivkič, Tomiček, Beguš (od 75. Medič Slaček), Djermanović, Novak (od 56. Zyberi), Rorič, Poplatnik, Štricelj (od 46. Škof), Benkič (od 46. Rotar), Škoflek (od 68. Vendramin).

* Rumeni kartoni: Majić, Mešanović, Blaževski; Džafić.

* Rdeči karton: /.

KRŠKO - RUDAR VELENJE 2:1 (0:0)

* Krško, gledalcev 100, sodniki: Žagar, Vojska, Švarc.

* Strelci: 1:0 Jurečič (49.), 1:1 Biggs (67.), 2:1 Hanžek (80./11 m).

* Krško: Goričar, Kunštić, Stožinič, Jurečič (od 72. Gorenc), Rudonja (od 86. Pirc), Plantak, Čeh (od 82. Lovrić), Ruedl, Hanžek, Sivonjić (od 72. Petančič), Zakrajšek.

* Rudar: Biuk, Bićanić, Kujović (od 55. Musa), Tubić, Kosić, Jovanović, Brkić (od 55. Bloudek), Kočar, Florjanc, Džumhur (od 68. Vošnjak), Biggs (od 74. Majcenovič).

* Rumeni kartoni: Sivonjić; Tunić, Kosić.

* Rdeči karton: /.

ROLTEK DOB - BRINJE GROSUPLJE 1:3 (0:2)

* Dob, gledalcev 110, sodniki: Halilović, Boškič, Šašivarević.

* Strelci: 0:1 Hajdinjak (10.), 0:2 Piskule (45./11 m), 0:3 Kepic (76.), 1:3 Gajič (89.).

* Dob: Fermišek, Avbelj, Vrhovnik, Gajič, Justin, Levec (od 57. Ciglar), Bračun (od 57. Kunstelj), Gorenc Stankovič, Dajčman (od 21. Kasnik), Mitrović, Židan (od 12. Petek).

* Grosuplje: Šugić, Piskule, Kepic, Ristić (od 46. Klančnik), Kovač (od 62. Abdić), Klašnja, Matko, Kene (od 77. Mahič), Hajdinjak (od 62. Šporar), Pušnik, Boh (od 69. Djelovci).

* Rumeni kartoni: Levec, Vrhovnik, Avbelj, Kunstelj; Hajdinjak, Šporar.

* Rdeči karton: /.

JADRAN DEKANI - NAFTA 1903 1:3 (0:1)

* Dekani, gledalcev 80, sodniki: Bezjak, Burjan, Šprah.

* Strelci: 0:1 Oštrek (28.), 1:1 Panić (46.), 1:2 Sulejmanović (76.), 1:3 Oštrek (81./11 m).

* Jadran: Gabrić, Kremenović, Panić (od 79. Demiri), Klavora, Vitezica (od 53. Ljutić), Šehić, Zonta, Owusu (od 69. Jurman), Rudonja (od 79. Gotovac), Fortuna, Cukjati (od 69. Pavše).

* Nafta: Kiss, Dinnyes, Petrović (od 60. Feher), Sulejmanović (od 86. Plej), Botond, Oštrek, Novinič, Igrec (od 86. Pigac), Szabo, Papp, Urh.

* Rumena kartona: Papp, Urh.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Aluminij 28 19 6 3 56:20 63

2. Rogaška 28 19 5 4 49:23 62

3. Krka 28 14 10 4 44:25 52

4. Ilirija 1911 28 14 6 8 49:28 48

5. Beltinci Klima Tratnjek 28 11 7 10 41:42 40

6. Nafta 1903 28 10 7 11 48:42 37

7. Primorje eMundia 28 9 10 9 40:39 37

8. Brinje Grosuplje 28 11 4 13 28:33 37

9. Kety Emmi&Impol Bistrica 28 9 8 11 34:35 35

10. Vitanest Bilje 28 9 7 12 36:50 34

11. Jadran Dekani 28 6 13 9 23:28 31

12. Rudar Velenje 28 7 10 11 38:46 31

13. Fužinar Vzajemci 28 8 7 13 38:49 31

14. Triglav Kranj 28 9 4 15 30:50 31

15. Krško 28 6 6 16 35:54 24

16. Roltek Dob 28 4 8 16 35:60 20

STA; M. K.

