Selitev GRC: Minister Šarec pravi, da konec prihodnjega leta

5.5.2023 | 13:00

Gregor Blažič

Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto je za zdaj le na papirju.

Novo mesto - Novomeški Gasilsko-reševalni center se že leta spopada s težavami zaradi prostorov v Ločni, ki so za njihovo dejavnost že dolgo neprimerni. Težave naj bi rešil nov objekt Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto, ki ga načrtujejo v Bršljinu. Pismo o nameri sta novomeški župan in tedanji obrambni minister Matej Tonin podpisala že predlani, a se od takrat ni kaj veliko premaknilo oziroma se v Bršljinu še prav nič ne dogaja, zdajšnji obrambni minister Marjan Šarec pa kljub temu obljublja, da bo nov reševalni center končan do konca prihodnjega leta.

Ministrstvo in občina načrtujeta gradnjo Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Bršljinu – Gradnje še ni na vidiku, čeprav minister napoveduje selitev že konec leta 2024

I. Vidmar