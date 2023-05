V novomeški vojašnici mednarodni tečaj in vaja reševanja ob množičnih nesrečah

5.5.2023 | 14:15

Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto - V Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu se je v četrtek začel tridnevni mednarodni tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah oz. odziva reševalnih služb ob množičnih nesrečah. V okviru tečaja so danes med drugim pripravili vajo vojaške policije s simulacijo napada in obvladovanja teroristične skupine. Tečaj bodo končali v soboto.

Gre za mednarodni preventivni tečaj, ki se ga poleg vojaških predstavnikov udeležuje osebje služb, ki se ukvarjajo z reševanjem in s pomočjo poškodovancem na terenu, je pojasnil vodja organizacijskega odbora omenjenega tečaja Simon Herman.

Prvi dan tečaja so pripravili uvodna predavanja in priprave na vaje. Danes in zadnji dan tečaja sledi simulacija množične nesreče, pri kateri je osrednjega pomena odziv zdravstva oz. celotne zdravstvene verige na državni ravni nanjo.

Na sicer tradicionalni vaji letos sodelujejo udeleženci osmih držav, zdravstveni sektor, policija, gasilci in Slovenska vojska. Ob gostih iz Belgije, ZDA in Južne Koreje so med drugim navzoči udeleženci iz Španije, Bosne in Hercegovine ter Italije. Navzoč je tudi manjši kontingent ameriške nacionalne garde, je še navedel Herman.

Tečaj je pripravila sekcija ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu, njegov pokrovitelj je ministrstvo za zdravje, tečaj poteka ob pomoči ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.

Kot so zapisali pri omenjeni sekciji, v Sloveniji letno pripravijo vsaj eno tovrstno prireditev, ki preseže zmogljivosti lokalnega zdravstvenega sistema. "Pristop in način reševanja se v takih okoliščinah povsem spremenita, saj je treba s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi," so navedli.

Ker tak dogodek vedno preseže utečene zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, pa je potrebna hitra reorganizacija dela in pomoč sosednjih enot ter drugih bolnišnic, so poudarili.

"Ob takem dogodku sta nujna pravilen odziv in organizacija dela, zato so vaje in načrtovanje primernega odziva tudi del standardov kakovosti za vse bolnišnice," so dodali in povzeli, da želijo z omenjenim tečajem preveriti sposobnost odzivanja na pritok večjega števila ponesrečenih v krajšem času.

STA; M. K.

