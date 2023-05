FOTO: Drevo padlo na električne vodnike in zagorelo

5.5.2023 | 19:00

Pri delu v gozdu je drevo padlo na električne vodnike. (Fotografije: PGD Zagorica)

Ob 14.48 je v Zagorici, občina Dobrepolje, pri delu v gozdu drevo padlo na električne vodnike in zagorelo. Občan je požar pogasil, gasilci PGD Zagorica so zavarovali in pregledali kraj dogodka do prihoda dežurnega električarja. Zaradi poškodbe vodov je bilo več gospodinjstev v občinah Dobrepolje in Grosuplje brez električne energije.

Iztekalo gorivo

Ob 13.29 je v ulici Podbreznik v Novem mestu zaradi tehnične napaka iz vozila iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so nevtralizirali in počistili razlite motorne tekočine na površini okoli deset kvadratnih metrov.

M. K.