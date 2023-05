Razbit tovornjak in razlito gorivo; foto: tako so hiteli na pomoč

6.5.2023 | 08:35

Tako so gasilci sinoči hiteli na pomoč ... (Foto: FB PKD)

Sinoči ob 21.38 je na dolenjski avtocesti med priključkom Ivančna Gorica in priključkom Bič, pri nekdanji cestninski postaji Dob, tovorno vozilo s priklopnikom za prevoz osebnih vozil trčilo v kovinske ločevalnike pasov in poškodovalo kabino ter rezervoar za gorivo. Voznik tovornega vozila ni bil poškodovan.

Pri tem je iz motorja izteklo motorno olje, iz rezervoarja pa okoli 100 litrov dizelskega goriva. Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, prečrpali preostalo vsebino enega rezervoarja dizelskega goriva, zatesnili povezovalne cevi za gorivo med obema rezervoarjema in na razlito gorivo posuli vpojno sredstvo. Vozilo je s cestišča na odstavni pas prepeljalo tovorno vozilo avto vleke.

M. K.