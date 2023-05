Andreja Mihelin, najboljša varilka - razbija predsodke, danes pa spoštovana, priznana in iskana

6.5.2023 | 10:20

Andreja Mihelin ob županu Ivanu Molanu (Foto: Občina Brežice)

Brežice/Bizeljsko - S prvimi mesti nas najpogosteje razveselijo športniki, tokrat pa so v brežiški občini veseli in ponosni na trikratno zmagovalko Andrejo Mihelin z Bizeljskega. V Celju je na 8. državnem in 1. mednarodnem tekmovanju varilcev osvojila naslov prvakinje v kar treh kategorijah - v kategoriji varjenja po postopku TIG se je uvrstila na 1. mesto na državni in mednarodni ravni ter med ženskami. S tem dosežkom je postala prva državna in mednarodna ženska prvakinja v varjenju.

Na sprejemu pri brežiškem županu Ivanu Molanu je Andreja Mihelin povedala, da je varilka že skoraj deset let, kljub temu, da se je najprej izobrazila za frizerko. Nad varjenjem sta jo navdušila oče in dedek, pri njiju si je tudi pridobila prvo znanje o varjenju. Izpostavila je, da še vedno obstajajo predsodki do žensk v tem poklicu. Na začetku svoje kariere je izredno težko prišla do priložnosti, da je sploh lahko svoje znanje pokazala morebitnemu delodajalcu, saj je nekateri niso jemali resno. Po prvi zaposlitvi se je pogosto srečevala z nezaupanjem moških sodelavcev do tega, da kakovostno opravlja delo varilke. Pravi, da je že po dveh letih dela na področju varjenja pridobila zaupanje sodelavcev, danes pa je spoštovana in priznana v svojem poklicu. Marsikateri delodajalec si jo želi zaposliti, zato pogosto dobiva ponudbe za delo. Zmaga na tekmovanju ji je v veliko zadovoljstvo in potrditev. Sicer obvlada tudi varilne postopke MIG/MAG in REO poleg postopka TIG. Trenutno je zaposlena v podjetju Modic metal, Klemen Modic s.p, v katerem se v glavnem ukvarjajo z navtiko in kjer je potrebno pri delu izkazati veliko spretnost in natančnost.

''Zame je 1. mesto velik dosežek, saj sem tekmovala z moškimi, s katerimi se že skoraj deset let borim in jim dokazujem, da smo tudi ženske sposobne narediti določene stvari,'' je ob sprejemu v Brežicah povedala Mihelinova. Zaenkrat načrtuje še nekaj časa ostati v tem poklicu, trenutno se tudi izobražuje na tem področju. Poklic varilca oz. varilke je deficitaren, saj trenutno izobraženega kadra na področju varilstva ni.

V zasebnem življenju je Andreja Mihelin mama dvema sinovoma, starima tri in šest let. Na vprašanje, kako sta zmago doživljala njena otroka, je, kot sporočajo z brežiške občine, dejala, da je starejši sin v vrtcu ves navdušen povedal, da je mama dobila kar tri pokale. Družina ima tudi nenavadne in eksotične hišne ljubljenčke, družbo jim namreč dela kar sedem vrst kuščarjev. Največji med njimi je savanski varan, ki meri kar meter. Med kuščarji izpostavi bradato agamo kot kuščarja, ki je zelo navezan na družino, dobro pa se razume tudi s psom. Med ostalimi manjšimi vrstami je kar nekaj vrst gekonov, kot sta tokay gekon in leopardji gekon. Kot je dejala Andreja Mihelin, so ji bili plazilci vedno blizu, hkrati pa je želela otrokoma predstaviti, da plazilci niso nevarni škodljivci in da imajo pravico do življenja tako kot druge živali.

Andreja pa lahko med svoje uspehe na različnih področjih šteje tudi naslov 5. vinske kraljice Bizeljskega (2019), so še spomnili na brežiški občini.

M. K.

