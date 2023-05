Dušan Plut ali kako lahko rešimo človeštvo

6.5.2023 | 14:00

Dr. Dušan Plut

Semič - Kakšen svetovni red bi moralo vzpostaviti človeštvo, da bi rešilo pred propadom sebe in naravo, s katero je prepleteno in od njene rešitve popolnoma odvisno. Tako nekako bi se lahko glasilo vprašanje, na katerega je v svoji obsežni, skoraj 1800 strani debeli znanstveni monografiji, poskušal najti odgovore dr. Dušan Plut, zaslužni profesor ljubljanske univerze, častni občan metliške in semiške občine, nekdanji politik, protestnik in velik zagovornik pravic narave in človeka.

Svojo monografijo, za katero je, kot pravi, porabil 15000 ur dela, in bi si zaslužila dva avtorja, je sinoči predstavil v domačem kraju, Semiču, kraju, kjer je odraščal, kjer je bil Šolski Dušan, kjer ima še vedno veliko prijateljev, kjer ga spoštujejo in so nanj ponosni. Sinoči se je potrudil svojim dragim Belokranjcem predstaviti svojo monografijo in s tem svoj pogled na prihodnost človeštva in narave. Opozoril je na človekovo nevzdržno in prekomerno izkoriščanje omejenih naravnih virov in na ekonomsko ureditev sveta, temelječo na nepravičnih in nevzdržnih razlikah. Trdi, da ne realni socializem, ki smo ga nekoč živeli in preživeli, čeprav je imel nekaj dobrih plati, kot tudi neoliberalni kapitalizem, ki ga živimo danes, nista primerna za prihodnost človeštva in ne moreta zagotoviti preživetja človeka na tem planetu, ki pa je edini, ki ga imamo, saj rezervna Zemlja ne obstaja, razen za kakšnih sto najbogatejših ljudi na svetu, ki svoje premoženje štejejo v stotinah milijardah dolarjev in so si zmožni urediti nov dom na primer na Marsu.

Svojo idejo o ekohumanizmu, zreli ekosistemski družbeni ureditvi, katere pomembna vloga je tudi zmanjšanje geografske in socialne neenakosti, je pojasnil Belokranjcem, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano v semiškem kulturnem centru. Nekateri so sicer nejeverno zmajevali z glavami, večina pa je njegove ideje pozdravila z gromkimi aplavzi.

»Morda vse, kar je napisano v moji knjigi, ni pravilno,« je ob koncu svojega strastnega predavanja povedal Dušan Plut, ki pa je prepričan, da razmišlja v pravo smer in da bistveno drugačne rešitve sveta in človeštva ne morejo rešiti.

Igor Vidmar

