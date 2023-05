Kdaj obdelava odpadkov doma? Zdaj je vse odvisno od Arsa

6.5.2023 | 17:00

Albin Kregar

Novo mesto - Ko so pred dvema letoma župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin v Podbrezniku podpisali pogodbo za drugo fazo Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovcu, za gradnjo objekta za mehansko in biološko obdelavo (MBO) komunalnih odpadkov, je bilo rečeno, da bo gradnja končana proti koncu lanskega leta, ko naj bi objekt začel poskusno obratovati, kar pa se ni zgodilo. Kot je pri nas že v navadi, ko gre za gradnjo objektov, povezanih z okoljem, se je tudi tu zapletlo z veljavnostjo okoljevarstvenega dovoljenja.

Nov objekt za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov v Leskovcu je zgrajen – Poskusno delovanje, predvideno za konec lanskega leta, se odmika v prihodnost – Rovo tožil in tožbo umaknil – Čakajo odločitev ministrstva

I. Vidmar