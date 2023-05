FOTO: Po padcu motorist s helikopterjem v UKC; v gozdu poškodovan gozdar

6.5.2023 | 18:30

Motorista je iz Hinj v bolnišnico prepeljal vojaški helikopter. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Ob 13.05 je na lokalni cesti v naselju Hinje, občina Sevnica, padel motorist. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi motorista. Reševalci NMP Sevnica so motorista ustrezno oskrbeli, helikopter SV pa ga je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz naselja Hinje prepeljal v UC Maribor.

Gasilci PGD Sevnica so prav tako zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovanega motorista.

Tudi iz gozda s helikopterjem

Ob 9.46 se je v bližini naselja Otavice, občina Ribnica, pri delu v gozdu poškodoval gozdar. Gorski reševalci GRS Ljubljana ter gasilci PGD Ribnica in Otavice so poškodovanca na kraju oskrbeli in pripravili za prevoz. V nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana pa je poškodovanca prepeljal helikopter SV skupaj z združeno ekipo GRS – HNMP.

Gasilci tudi odpirali avto

Ob 10.35 so na Cesti krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

M. K.