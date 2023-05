S ponedeljkom nov medijski projekt: Radijska poročila, ki jih boste lahko tudi gledali

7.5.2023 | 17:00

Foto: Sašo Švigelj

Od ponedeljka naprej bodo televizijskim gledalcem in radijskem poslušalcem v Sloveniji na voljo nova poročila Svet24TV. Poročila bo mogoče od 6. ure naprej vsako polno uro spremljati na televizijskih in radijskih postajah Aktuala in Veseljaka.

Odgovorni urednici poročil sta Nataša Markovič in Barbara Pance, dnevna urednika pa Mitja Prek in Dejan Komparič. Ekipo Svet24TV sestavljajo še voditelji Milena Novak, Petra Rupnik in Simon Rosc ter novinarka Tina Bertoncelj.

V uredništvu novega medijskega projekta ob tem poudarjajo, da gre za korak naprej v razvoju slovenskega medijskega prostora. Šlo bo za prva jutranja televizijska poročila, na področju radijskih vsebin pa bodo poročila predstavljala drugačen pristop in dodano vrednost ponekod zapostavljenemu informativnemu programu.

"Poslanstvo medijev in novinarjev se ni spremenilo. Spreminjajo se le poti do gledalcev in poslušalcev. Mi verjamemo, da smo našli pot, ki bo preverjene in ažurne informacije o dogajanju doma in po svetu prinesla širokemu krogu ljudi," so sporočili iz uredništva

M. K.