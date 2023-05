Ormožani strli odpor Krke v polfinalu pokala Slovenije

7.5.2023 | 08:45

Foto: MRK Krka

Ormož - Napovedi Krkinega stratega Mirka Skoka, ki je pred dnevi dal vedeti, da bodo včerajšnjega tekmeca, ekipo Jeruzalema iz Ormoža premagali še tretjič letos, se niso uresničile. Po tekmi, ki so jo njegovi varovanci izgubili s 22:26, je bil vidno razočaran. Danes se bodo Novomeščani za 3. mesto pomerili z ekipo Kopra, ki je včeraj na prvi polfinalni tekmi izgubila proti Celju.

Po rokometaših iz Celja, ki so na prvi polfinalni tekmi v Ormožu premagali Koprčane z 31:29 (15:14), so se v veliki finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije torej uvrstili tudi gostitelji tekmovanja po zmagi nad Novomeščani s 26:22 (12:13).

* Dvorana Hardek, gledalcev 700, sodnika: Knez in Smolko.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Zemljič, Munda, Bogadi 4, Pungartnik 1, Vincek, Žuran, Hebar, Šulek 1, Kosi 15 (4), Ćirović 4 (2), Krabonja, Kolmančič 1, Škrinjar.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 1, Majstorović, Grojzdek 1, Knavs 7 (3), Vukić, Stanojević 3, Rašo, Lončar, Nosan 3, Kukman 6, Windischer, Matko.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 6 (6), Krka 4 (3).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 10, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Prleki so izgubili obe ligaški tekmi proti Dolenjcem v tej sezoni, na včerajšnji polfinalni pokalni tekmi pa so unovčili prednost domačega igrišča in si priigrali najbolj prestižno tekmo na zaključnem turnirju. Finalna tekma med Celjem Pivovarno Laško in ormoškim Jeruzalemom se bo v nedeljo pričela ob 17.30, tekma za tretje mesto med Krko in Koprom pa bo ob 14.45.

Večji del prvega in drugega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, prelomni trenutki dvoboja pa so bili domena domačih rokometašev. Na krilih izjemno razpoloženega Tilna Kosija in bravuroznih obramb Tomislava Balenta so v 50. minuti povedli z 21:17, lepe prednosti pa vse do zadnjega zvoka sirene niso zapravili.

V državnem prvenstvu četrtouvrščeni Novomeščani so v zadnjem delu dvoboja skušali postaviti tekmo na glavo, a izbranci domačega trenerja Saša Prapotnika niso popustili niti za milimeter. S preudarno predstavo in pravočasnimi goli so tekmece vseskozi imeli pod nadzorom in si prvič v zgodovini kluba izborili nastop na finalni pokalni tekmi.

V ormoški ekipi je Kosi dosegel kar 15 golov, Balent pa je zbral osem obramb. Uroš Knavs je za novomeško ekipo dosegel sedem zadetkov, vratar Alen Blaževič pa je zaustavil sedem strelov.

Izjava po tekmi:

Tilen Kukman, MRK Krka: »Žal se naše želje po finalu niso uresničile. Smo razočarani, jasno. Tokrat so bili Ormožani na krilih svojih navijačev boljši in so zasluženo v finalu.«

STA; M. K.

