Krka v končnico državnega prvenstva s prvega mesta

7.5.2023 | 09:10

Foto: LTH Castings

Škofja Loka - Košarkarji Krke so v 27. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings z 80:66 (22:12, 42:27, 64:46).

* Dvorana Poden, gledalcev 150, sodniki: Grbić, E. Javor (oba Ljubljana), Gostiša (Log pri Brezovici).

* LTH Castings: Bošnjak 2, Čibej 25 (5:5), Jugovic 5, Ristić 12 (2:6), Frelih 14, Rodič 5, Đorđević 3.

* Krka: Stergar 14, Jančar Jarc 6 (2:2), Cerkvenik 18 (2:2), Stavrov 7, Vucić 6 (2:2), Jurkovič 8 (1:2), Spasojević 9 (3:3), Špan 12 (2:2).

* Prosti meti: LTH Castings 7:11, Krka 12:13.

* Met za tri točke: LTH Castings 9:28 (Čibej 4, Frelih 2, Jugovic, Rodič, Đorđević), Krka 8:27 (Cerkvenik 2, Špan 2, Stergar 2, Stavrov, Jurkovič).

* Osebne napake: LTH Castings 17, Krka 16.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so v zadnjem krogu rednega dela lige Nova KBM premagali LTH Castings in si ne glede na rezultat nedeljske tekme Hopsi Polzela - Helios Suns zagotovili prvo mesto. Od Domžalčanov, ki lahko z zmago na Polzeli izenačijo izkupiček Dolenjcev (22-5), imajo namreč boljše medsebojno razmerje.

LTH Castings je z 8-19 končal sezono, v kateri se je vrnil med prvoligaše in izpolnil osnovni cilj, obstanek v elitni druščini. Mesto v ligi Nova KBM v prihodnji sezoni so si priigrali tudi košarkarji Hopsov, medtem ko se bo Zlatorog preselil v 2. SKL, njegovo mesto pa bo kot prvak druge lige zasedel ECE Triglav Kranj.

Kljub nedokončanem zadnjem krogu (v ponedeljek sta na sporedu še tekmi Terme Olimia - Zlatorog in Ilirija - GGD Šenčur) so že znani vsi četrtfinalni pari. Cedevita Olimpija bo v seriji na dve zmagi igrala s Termami Olimia, Krko čaka Šentjur, Helios Suns se bo meril z Rogaško, GGD Šenčur pa z Ilirijo. Prve tekme bodo 11. maja, druge 14. in 15. maja, morebitne tretje pa 16. in 19. maja.

Krka je v Škofji Loki suvereno prišla do zmage. Dvomestno prednost si je priigrala že v prvi četrtini in jo zadržala do konca srečanja.

V odsotnosti prvega strelca Roka Stipčevića sta največ točk za Novomeščane dosegla Miha Cerkvenik (18 točk, 7 skokov) in Leon Stergar (14 točk, 7 skokov, 4 podaje), pri domačih pa je izstopal Matej Čibej s 25 točkami (8 skokov, 5 podaj).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Čestitam fantom za celoten reden del, ki smo ga končali kot prvi. S tem moram biti zadovoljen. Sama tekma je bila veliko bolj pomembna za nas kot za domačine, ki so zasluženo obstali v eliti. Nam je zmaga prinašala prvo mesto, tako da smo do neke mere odigrali resno, ko pa nam je popustila zbranost, pa je bilo preveč nihanj. Vesel sem vrnitve Jurkovića in Spasojevića, od jutri naprej pa začnemo razmišljati o končnici.''

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn