Med srebrnimi na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti novomeški dijak Andraž Matoš

7.5.2023 | 10:50

Mladi slovenski naravoslovci v Rigi (Foto:ZOTKS)

Riga - V Rigi, glavnem mestu Latvije, so v petek z zaključno slovesnostjo končali Evropsko olimpijado eksperimentalne znanosti. Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije sta Slovenijo zastopali dve tričlanski ekipi, ki sta obe osvojili srebrni medalji, so sporočili iz omenjene zveze.

Prva ekipa, ki so jo sestavljali Aleksander Kosanović, Žan Arsov (oba Gimnazija Bežigrad) in Aljaž Erman (Gimnazija Kranj), je osvojila 8. mesto in srebrno medaljo. Druga ekipa, v kateri so bili Andraž Matoš (Gimnazija Novo mesto), Enej Jauk (Gimnazija Bežigrad) in Tomaž Holc (Gimnazija Ptuj) je bila 17., kar je še vedno zadoščalo za srebrno medaljo.

Tekmovalo je 45 ekip iz 22 držav EU in gostujoča ekipa iz Ukrajine.

Olimpijada je imela dva tekmovalna dneva. Oba dneva so imele ekipe štiri ure časa za reševanje interdisciplinarnih eksperimentalnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja - kemije, fizike in biologije. Tekmovanje je potekalo v laboratorijih.

Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti se od preostalih olimpijad razlikuje po ekipnem duhu, saj so tekmovalci razvrščeni v ekipe po tri. Naloge morajo tako rešiti skupaj. Delo si razdelijo, da ga uspejo opraviti v odmerjenem času.

Zmagali so Nemci, pred Madžari in Luksemburžani. Naslednje leto bo olimpijada v Luksemburgu.

M. K.