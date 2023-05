Jakob Gašpir: ''Uprimo se sovraštvu, prizadevajmo si za mir''

7.5.2023 | 11:30

Jakob Gašpir: V drugi in poznejši osamosvojitveni vojni smo Slovencu medsebojne razlike znali preseči za skupen cilj v boju proti okupatorjem.

Terezija Potočar je brala Kajuhove pesmi.

Ansambel Občutek je prispeval nekaj glasbenih točk z uporniško vsebino. (Vse foto: M. L.)

Gorjanci - ''Sovraštvo in hudobija, hujskaštvo in sejanje razdora in delotve na 'naše' in 'vaše' nikakor ne vodijo v spravo, mir in bratsvo med ljudmi. Ravno nasprotno: sovraštvo je substrat za zlo, s katerim z roko v roki hodi tudi vojna. Uprimo se sovraštvu, prizadevajmo si za mir. Naj bo klic k spravi med ljudmi in bratstvu med narodi še močnejši in glasnejši. Povezujmo se in za skupno dobro sodelujmo. Saj nam gre: poglejte, tudi danes smo se povezali in srečali. Verjamem, da ne zaradi medsebojnih razlik, ampak zato, ker nas povezujejo skupno cilji in predvsem dober namen,'' je dejal predsednik Občinske organizacije združenja borcev za vrednote NOB Kostanjevica na Krki Jakob Gašpir na včerajšnjem srečanju Gorjanci-Žumberak pri Rdeči hiši na Gorjancih. S prireditvijo so zaznamovali spomin na prvo srečanje gorjanskih in žumberških partizanov maja 1942.

Proslavo je povezoval Jakob Zaman Jelenič. Spomnil je, da je letošnje leto leto Karla Destovnika – Kajuha. Spomin na tega partizanskega pesnika so poudarili tudi z njegovimi pemsimi, ki jih je ob nekaterih drugih brala Terezija Potočar.

Partizanskemu uporu proti akupacijskim silam v drugi svetovni vojn se je v svojem nastopu poklonil tudi Ansambel Občutek.

Zbrane sta nagovorila kostanjeviški župan Robert Zagorc in predsednik Združenja antifašističnih borcev in antifašistov iz Samobora Petar Raić. Ta se med drugim zavzel za oživitev v preteklosti zasnovanega Spominskega območja Žumberak-Gorjanci.

Na prizorišču, kamor je prišlo precej obiskovalcev, so bili tudi častna straža Slovenske vojske, praporščaki in 1. Spominski dolenjski partizanski bataljon. Po uradnem delu so organizatorji pogostili udeležence.

Proslavo so organizirali občina Kostanjevica na Krki, Društvo Gorjanska konjenica, Združenje borcev za vrednote NOB Krško in občinska organizacija ZB NOB Kostanjevica na Krki.

M. L.

