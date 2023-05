Dr. Premk na Cviblju: Pogledov na zgodovino NOB je lahko več, resnica je ena

7.5.2023 | 15:40

Dr. Martin Premk (Fotografije: Darko Pucelj)

Žužemberk - Pred 9. majem, ki ga obeležujemo kot dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je na ta dan s kapitulacijo Nemčije končala 2. svetovna vojna, je včeraj v poklon več kot 2.200 padlim in umrlim borcem, aktivistom NOB in civilnim žrtvam pri spomeniku NOB na Cviblju potekala tradicionalna, vsakoletna slovesnost.

Po pozdravnem nagovoru župana Občine Žužemberk Jožeta Papeža je prisotne nagovoril poslanec državnega zbora, član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in zgodovinar dr. Martin Premk. Ta je v uvodu povedal, da so se na tleh današnje Slovenije v slovenskih partizanih borili pripadniki več kot 70. držav iz Evrope in ostalih delov sveta. Slovenci smo po njegovih besedah poleg Judov imeli najslabše zapisano usodo, ki nas je čakala pod okupacijo, ko so nas obsodili na smrt in na izginotje. Sledil je upor in osvobodilna fronta je povezala in združila Slovence v boju proti okupatorju. V osvobodilno fronto so bili sprejeti vsi, ki so kot temeljno točko upora sprejeli neizprosen boj proti okupatorju.

In takrat je začela osvobodilna fronta postavljati tudi temelje današnje države in na teh temeljih se je leta 1991 Slovenija tudi lahko osamosvojila, je dejal dr. Premk in nadaljeval: ''Slovenci smo svojo domovino osvobodili sami v okviru slovenske in jugoslovanske partizanske vojske in potrebne so bile ogromne žrtve, da smo dočakali svobodo. Umrlo je okoli 100.000 Slovenk in Slovencev, kar nas glede na število prebivalcev uvršča med države, v katerih je bilo največ žrtev med 2. svetovno vojno.''

Pogledov na dogajanje med 2. svetovno vojno je lahko več, resnica je samo ena, je dejal slavnosti govornik in nadaljeval: ''Zgodovina naj bi bila naša učiteljica, žal pa smo se do sedaj iz zgodovine naučili samo to, da se iz zgodovine nič ne naučimo. Zgodovina je naša učiteljica in zgodovina ni tukaj zato, da bi bila nekomu všeč ali ne. Zgodovina je taka, kot je, morala bi biti taka, kot je, in nas učiti, da je ne ponovimo. Žal zgodovino zelo radi žalijo, ponižujejo in jo uporabljajo za širjenje sovraštva prav tisti, ki bi morali biti za vzgled pri vodenju družbe, v prvi vrsti politiki.

Marsikaj je bilo že slišanega o naši zgodovini s strani politikov in njihovih oprod, ki za naše partizane pravijo, da so množični morilci, kot pravijo tudi za plemenite borce TIGR, da so bili teroristi. Desetletja dolgo onečaščanje naše zgodovine, je pripeljalo tudi do tega, da so bili pripadniki naše teritorialne obrambe označeni kot zločinska organizacija. Na svojo zgodovino moramo gledati s spoštovanjem, da bomo tako s spoštovanjem gledali tudi na vse soljudi in na vse tiste, ki so dali svoja življenja za našo svobodo. Le tako bomo lahko ohranjali največji človeški vrednoti kot sta življenje in mir ter resnico in medsebojno sodelovanje.''

Dr. Premk je govor zaključil z verzom Srečka Kosovela, ki po njegovem mnenju najlepše opiše partizanske vrednot, ko je že pred 2. svetovno vojno napisal:

''Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi

in so jim srca odprta kot smehljajoči travniki.

Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo.

In ti premagajo svet in ne umrejo.''

K spomeniku na Cviblju so ob častni straži Slovenske vojske, praporščakov in spominske 1. novomeške partizanske čete prisotne delegacije položile cvetje. V kulturnem programu so sodelovali Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, pevka Tina Pezdirec, recitatorja Vid Čopi in Silva Kužnik, program pa je povezovala Elizabeta Kušljan. Po slovesnosti je sledila pogostitev in družabno srečanje v organizaciji Občinske organizacije ZB za vrednote NOB Žužemberk.

M. K.