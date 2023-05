Novomeščanom mali finale v Ormožu

7.5.2023 | 18:40

Ormož - Rokometaši Krke so po zmagi nad Koprom z 28:21 (17:12) osvojili tretje mesto na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Ormožu.

* Dvorana Hardek, gledalcev 300, sodnika: Hotko in Miklavčič.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Žagar 5 (1), Furlan, Poklar 2, Konjevič, Bekrić 1, Moljk 3, Beganović, Vujović 2, Zugan 1, Sanabor, Marić 1, Kete 2, Breznikar 2, Bratkovič 2 (2).

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 3, Majstorović, Grojzdek, Knavs 11 (4), Vukić, Stanojević 4, Rašo 2, Lončar, Nosan 5, Kukman 1, Windischer 1, Matko.

* Sedemmetrovke: Koper 6 (3), Krka 4 (4).

* Izključitve: Koper 8, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: Knavs (51.).

Dolenjci so temelje za zmago postavili v končnici prvega polčasa. V 20. minuti je bila tekma povsem odprta, nato pa so Novomeščani pri izidu 8:8 naredili delni izid 9:4 in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (17:12).

V drugi polovici tekme so vseskozi imeli pod nadzorom tekmece z Obale, največ pa so vodili za osem golov (26:18).

Pri Krki je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs z enajstimi, pri Kopru pa Matevž Žagar s petimi goli.

Izjave po tekmi za 3. mesto:

Mirko Skoko, trener MRK Krka: »Po polfinalnem porazu smo bili razočarani, ob tem pa smo na tekmi za tretje mesto igrali v zdesetkani postavi. Mučijo nas poškodbe, a vsa čast fantom. Zdi se mi, da smo bili manj utrujeni in bolj motivirani od Kopra ter bolje razpoloženi. Menim, da smo zasluženo zmagali. Fantom sem dejal, da je zaključni turnir veliko lažje zapustiti z zmago, kar smo dosegli. Čestitam Ormožu za odlično organizacijo turnirja in našim navijačem za podporo. Verjamem, da jih nismo razočarali.«

Žiga Bradeško, igralec MRK KRKA: »Na včerajšnji tekmi, ki smo jo žal izgubili, se nismo povsem držali navodil trenerja, Ormožanom pa je do zmage pomagala tudi publika. Na današnji tekmi pa se je videlo, da smo se kljub kratki klopi uspeli zbrati in pokazali, da znamo igrati dober rokomet. Ta turnir je bil za nas nagrada za trdo delo skozi celotno sezono, v kateri bomo do konca odigrali še tri ligaške tekme Že v soboto nas doma čaka ekipa Sviš iz Ivančne Gorice.«

Nejc Poklar, trener RD Koper:« Pričakovali smo težko tekmo, saj sta bili obe ekipi od včerajšnjih polfinalnih predstav utrujeni. Krka je bila na tekmi fizično bolje pripravljena, saj je pokazala več energije. Do polovice prvega dela smo še uspeli držati priključek, ko pa se je Krka nekoliko oddaljila, pa jim nismo mogli več slediti. Čestitam Krki za tretje mesto, našim fantom pa pohvale, da so se sploh uspeli uvrstiti na ta turnir in čestitke za prikazane igre.«

Včerajšnji polfinale so krkaši z domačini izgubili s 22:26.

STA; M. K.

