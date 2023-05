Tlelo v avtu, vroče verjetno tudi v dvigalu

8.5.2023 | 07:00

Včeraj ob 10.07 so gasilci PGD Boštanj v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, s termovizijsko kamero opravili pregled zadnjega dela osebnega vozila, v katerem, kot poroča Center za obveščanje, je bila snov, ki je povzročila tlenje v vozilu. Gasilci so odklopili akumulator na vozilu in tleči del odstranili iz vozila. Obveščene so bil pristojne službe.

Dva rešili iz dvigala

Ob 12.44 so v Prežihovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice v večstanovanjskem objektu s tehnično intervencijo iz dvigala rešili ujeti osebi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HEROJA STARIHA, na izvodu UPRAVNA STAVBA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.30 do 14.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIKAVA, izvod 6. MALA CIKAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970;

- od 7.30 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Župnišče predvidoma med 8.00 in 14.30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Velike Malence, nizkonapetostno omrežje – Vitovec predvidoma med 8:30 in 10:30 uro.

M. K.