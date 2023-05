Pancar 12. v Španiji

8.5.2023 | 07:30

Jan Pancar (Foto: arhiv; AMZS)

Madrid - Slovenski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva razreda MX2 v španskem Intu Xanaduju - Arroyomolinosu osvojil 12. mesto. Zmagal je Nemec Simon Längenfelder. V razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Gajser zaradi poškodbe še vedno ne nastopa, pa je bil najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings.

Pancar je tako še vedno edini slovenski predstavnik na dirkah najvišje ravni. Dolenjec je včeraj še boljši dosežek izgubil zaradi padca enega od tekmecev, po katerem se je tudi sam znašel na tleh, nato pa se moral prebijati iz ozadja. Prvo vožnjo je tako končal na 16. mestu.

Precej bolje se je odrezal v drugi. Večino je prevozil na osmem mestu in se boril tudi za preboj na sedmo, nato pa v finišu dirke malenkost popustil in končal na devetem mestu. V seštevku obeh voženj je to pomenilo 12. mesto.

V ospredju je prevladoval Längenfelder, ki je dobil obe vožnji in tako končal z maksimalnim izkupičkom 50 točk, ki jim je v soboto dodal še osem za tretje mesto v kvalifikacijah. Te je sicer dobil vodilni v SP Belgijec Jago Geerts, ki pa je danes po nekaj težavah in padcu obakrat moral priznati premoč Nemcu in je končal na skupno drugem mestu, tretji pa je bil Italijan Andrea Adamo.

Belgijec je vseeno še povečal naskok v SP, zdaj ima 319 točk, Adamo pa je drugi z 271. Današnji zmagovalec je zdaj četrti z 259 točkami. Pancar - v kvalifikacijah je bil deveti - pa je z 19 točkami španskega konca tedna ostal na desetem mestu v seštevku, zdaj je pri 134 točkah.

V elitnem razredu MXGP je bil podobno kot nemški dirkač v nižjem razredu najbolj prepričljiv Herlings. Dobil je obe vožnji in slavil z vsemi možnimi 50 točkami.

V uvodni vožnji je bil najbližje domačin Jorge Prado, tretji pa Italijan Mattia Guadagnini. Slednji je nato s še enim tretjim mestom v drugi vožnji v skupnem seštevku dirke prišel do druge stopničke, na najnižjo pa se je povzpel Španec Ruben Fernandez. Sotekmovalec Gajserja iz ekipe Honda HRC je še boljšo uvrstitev zapravil v prvi vožnji, ko je bil le peti. Prado je bil skupno na dirki četrti.

V seštevku sezone pa je na prvem mestu ostal Prado, čeprav se je njegova prednost stopila. Zdaj ima 294 točk, današnji najboljši Herlings pa 288. Fernandez je tretji z 224 točkami.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v francoskem Villars sous Ecotu.

* Izidi:

* MXGP:

- prva vožnja: 1. Jefrey Herlings (NIz), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Mattia Guadagnini (Ita);

- druga vožnja: 1. Jeffrey Herlings (NIz), 2. Ruben Fernandez (Špa), 3. Mattia Guadagnini (Ita);

- dirka skupno: 1. Jeffrey Herlings (NIz) 50, Mattia Guadagnini (Ita) 40, 3. Ruben Fernandez (Špa) 38;

- SP skupno (6:) 1. Jorge Prado (Špa) 294, 2. Jefrrey Herlings (NIz) 288, 3. Ruben Fernandez (Špa) 224;

* MX2:

- skupno na dirki:

1. Simon Längenfelder (Švi) 50, 2. Jago Geerts (Bel) 44, 3. Andrea Adamo (Ita) 36 ... 12. Jan Pancar (Slo) 17;

- SP skupno (6): 1. Jago Geerts (bel) 319, 2. Andrea Adamo (Ita) 271, 3. Kay de Wolf (Niz) 263 ... 10. Jan Pancar (Slo) 134

STA; M. K.