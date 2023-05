Obnovili so mu dom in omogočili človeka dostojno življenje

8.5.2023 | 13:40

Branko Starešinič s tistimi, ko so mu pomagali ...

... v obnovljeni hiši.

Tako je živel nekoč. (Vse fotografije: OZ RK Metlika)

Metlika/Zemelj - Danes, prav na dan, ko se v Sloveniji začenja tradicionalni teden Rdečega križa, OZ RK Metlika zaključuje humanitarno akcijo Dom - Zemelj.

V Zemlju so namreč s pomočjo donatorjev obnovili dom Branka Starešiniča, ki mu življenje grenijo socialno zdravstvene težave. Akcijo so začeli letos marca in jo v maju torej zaključujejo. Pri obnovi so prostovoljci Rdečega križa Metlika med drugim prispevali 320 prostovoljnih delovnih ur, potreben je bil seveda tudi denar.

Sicer pa akcijo in razmere podrobneje pojasnjujejo v OZ RK Metlika:

''Življenje je polno vzponov in padcev. Tega se dobro zaveda tudi naš občan. 56-letni gospod se je rodil se je z motnjo v duševnem razvoju, njegovo okolje pa za zdravstvene posebnosti ni imelo posluha. Nespodbudno okolje je njegovo stisko samo še poglabljalo in pustilo trajne posledice, ki jih sicer ne moremo popraviti, lahko pa jih pomagamo blažiti. Gospod je redni prejemnik materialne pomoči. Redno ga oskrbujemo z osnovno hrano, obleko in obutvijo. Med obiski doma pa smo zaznali, da to še vedno ni dovolj za dostojno življenje. Bivalni prostori so bili popolnoma neprimerni, celotna življenjska situacija pa se nas je globoko dotaknila.

Gospod je redni prejemnik materialne pomoči (hrana, obutev, obleka, posteljnina ...). Ob obiskih pri njemu doma smo zaznali, da so bivalni prostori, v katerih živi, povsem neprimerni in ne zagotavljajo osnove za življenje. Po videnem smo se odločili, da mu pomagamo. Z obnovo bivalnih prostorov smo vzpostavili osnovni higienski normativ in funkcionalnost kuhinje ter spalnega prostora.

Tako, kot že velikokrat prej, smo zopet stopili skupaj. RK Metlika je z obnovo začel v začetku marca 2023 in jo v maju zaključuje. Obnovo smo morali zastaviti temeljito, vključevala pa je vse prostore: spalnico, kopalnico, kuhinjo in hodnik. Začeli smo z odmaševanjem vodovodnih cevi in odtokov. Nadaljevali smo s kitanjem, beljenjem vseh prostorov ter odstranitvijo starih in polaganju novih podov. Poskrbeli smo za nakup in montiranje novih pip, dveh bojlerjev za toplo vodo in treh omaric s pomivalnim koritom. Sledil je še nakup drugih manjših, a nujno pomembnih stvari. Med drugim smo gospodu priskrbeli kuhalnik, posodo, posteljnino, brisače in higienske pripomočke. Med delovno akcijo smo 2x opravili generalno čiščenje vseh prostorov.

Poleg tega, da smo poskrbeli za dostojne bivalne pogoje, pa smo tudi samemu gospodu želeli dati priložnost za nov, srečnejši začetek. Gospoda smo temeljito uredili, z novo frizuro pa se bo zagotovo tudi boljše počutil v svoji koži.

Naše delo pa se danes ne zaključuje. Čeprav je obnova zaključena, pa gospod še vedno potrebuje našo vzpodbudo, da bo primerno skrbel za hišo, ohranjal osebno higieno in sledil smernicam zdravega načina življenja. Prav tekom delovne akcije pa se je še posebej pokazalo, da smo ljudje socialna bitja in nujno potrebujemo stik z drugimi. Gospodu bomo še naprej pomagali premagovati osamljenost, prizadevali pa si bomo tudi za razširjanje njegove socialne mreže s sosedi in prijatelji.

Vse to ne bi bilo mogoče brez srčnih ljudi, ki so vključeni v to zgodbo. Donator iz Ljubljane in Bele krajine je prispeval donacijo v vrednosti 4.000 evrov, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Brez velikega čuta za solidarnost do pomoči potrebnim, danes ne bi bili tukaj. Prav tako je neprecenljiva tudi pomoč predanih prostovoljcev, ki opravljajo veliko dela. Na tem mestu se še enkrat zahvaljujemo prav vsem, ki ste kakorkoli prispevali.

OZ RK Metlika''

Galerija