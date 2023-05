Manjka še asfalt

8.5.2023 | 09:20

Foto: MO Krško

Brestanica - Gradbena dela 1. faze rekonstrukcije ceste med Brestanico in Dolenjim Leskovcev (Lovska cesta) se bližajo koncu. V tem tednu bo potekala priprava pred asfaltiranjem in asfaltiranje, cesta pa bo za ves promet sproščena najkasneje 15. maja, napovedujejo na krški občini.

Predvidoma danes in jutri bo na Lovski cesti v Brestanici potekala priprava pred asfaltiranjem, v sredo in četrtek pa asfaltiranje ceste, so pa vsa gradbena dela in njihova časovnica odvisna od vremena. Ta teden jim, kot kaže zaenkrat, sicer ne bo šlo najbolj na roko.

Do sprostitve prometa obvoz za vsa vozila (tudi intervencijska) še vedno poteka po regionalni cesti Podsreda-Brestanica in po občinski javni poti mimo gradu Rajhenburg.

M. K.