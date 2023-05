Menjali sadike in semena, da bodo plačali položnice

8.5.2023 | 10:30

Ekipa Rdečega križa

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto je v soboto na Glavnem trgu organiziralo dobrodelno akcijo Zelemenjava - pomlad 2023 za izmenjavajo sadik in semena, podtaknjencev rož, zelišč, zelenjav, vrtnarske opreme ter literature z vrtnarskega področja.

Prva Zelemenjava je bila v Novem mestu leta 2013, vsako leto organizirajo dve, spomladi in jeseni, letošnja je bila že 19. po vrsti. Na začetku se je odzvalo malo ljudi, ki so kaj prinesli in izmenjali, vendar se je akcija, kot sporočajo organizatorji, skozi leta dobro prijela. Z Zelemenjavo poudarjajo vrednote ekologije, samooskrbe in zdravega načina življenja, pravijo na novomeškem RK, in nadaljujejo, da je hrana čedalje dražja, zelenjava in sadje pa najbolj zdrava živila.

Tudi letos so jim pridelke in sadike cvetlic donirale kmetija Pleško, Vrtni center Novo mesto, Cvetličarna Colarič Peter, Cvetličarna Miklavčič, Kmetija Medle, Kmetijska trgovina Trbanc in Cvetličarna Colarič Simona, Krnc d. o. o. Skupaj so pridobili kar 2000 kosov sadik rož in zelenjave.

Marsikdo je v soboto na Glavnem trgu oddal samo dobrodelni prispevek v skrinjico, vzel pridelke ali tudi ne. Ob Zelemenjavi se je predstavila tudi Knjižnica semen Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Dijaki Grma Novo mesto – Center biotehnike in turizma pa so pod mentorstvom profesorice prikazali zasaditev cvetličnih korit ter pripravo naravnih pripravkov za krepitev rastlin in zatiranje škodljivcev.

Z zbranimi sredstvi bo novomeški Rdeči križ pokril stroške položnic za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam.

M. K.

Foto: OZ RK Novo mesto

Galerija