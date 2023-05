Pahorjeva katrca bo počakala na sonce

8.5.2023 | 12:00

Novo mesto - Poročali smo, da naj bi znamenita katrca Boruta Pahorja na svoji tretji dobrodelni akciji, ko bo v maju in juniju obiskala 12 mestnih občin, to sredo prišla tudi na novomeški Glavni trg. A so organizatorji sporočili, da zaradi slabega vremena obisk prestavljajo, kdaj bodo le prišli v dolenjsko prestolnico, pa bodo še sporočili.

Tokrat bodo sicer del zbranih sredstev namenili tudi malemu Urbanu Miroševiču. Ima redko gensko bolezen, sindrom CTNNB1, in je doslej prvi in edini otrok v Sloveniji s to diagnozo, na svetu pa jih je le okoli 400. Zanj skupina domačih in tujih strokovnjakov razvija posebno gensko zdravilo, gensko terapijo, podobno, kot je pomagala malemu Krisu iz Kopra. Vse to je seveda povezano z velikimi stroški, denar so med drugim zbirali tudi na dobrodelnem koncetru v Sevnici, od koder je doma Urbanov očka.

Sredstva se sicer zbirajo tudi s poslanimi SMS na 1919 KATRCA5 ali KATRCA10.

M. K.