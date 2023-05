FOTO: Hudo poškodovan 16-letni motorist; pes skočil pred kolo; policiste klicali v ZD

8.5.2023 | 13:00

Tako so v soboto 16-letnega motorista, ki se je zaletel v traktor, odpeljali s helikopterjem. (Fotografiji: PGD Sevnica)

V soboto okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznice traktorja v naselju Hinje pri Šentjanžu. 16-letni voznik motornega kolesa enduro, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil za kmetijskim traktorjem. Bil je prehiter, pravijo policisti, in je trčil v zadnji del priključka traktorja, ki ga je pred njim pravilno peljala voznica. Hudo poškodovanega 16-letnika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Poškodovana kolesarja

V petek so v novomeški bolnišnici oskrbeli lažje poškodovanega moškega, ki naj bi padel s kolesom. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Semiča. 31-letni moški je kolesaril po Smuški cesti proti Semiču in trčil v psa, ki je nenadoma pritekel na cesto. Zoper lastnika, ki je opustil nadzor nad psom, bodo policisti uvedli prekrškovni postopek, danes sporočajo s PU Novo mesto.

V soboto dopoldne se je zgodila prometna nesreča v naselju Škovec na območju Trebnjega. Tam je mladoletni kolesar vozil po klancu navzdol, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in s ceste zapeljal v jarek. Huje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijani 24-letnik trčil v 22-letnega voznika

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča v Dobindolu na območju PP Dolenjske Toplice. 24-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 22-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,67 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tatove

Policiste PP Krško so v petek okoli 18.30 poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi se neznanci nedostojno vedli in ukradli več izdelkov. Policisti so se takoj odzvali in v Krškem izsledili in prijeli 25-letnega osumljenca. Ukradene predmete so zasegli in jih vrnili osebju prodajalne. Ovadili ga bodo.

Črnomaljske policiste pa jevčeraj okoli 17.30 občan obvestil, da so neznanci na območju Črmošnjic z dvorišča stanovanjske hiše ukradli počitniško prikolico. O tatvini so bile takoj obveščene vse policijske patrulje in metliški policisti so okoli 21. ure ukradeno prikolico našli na težko dostopnem terenu na območju Bereče vasi. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljena ženska z območja Metlike, večkratna storilka kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Prikolico so vrnili oškodovancu, zoper osumljenko pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Razgrajala v zdravstvenem domu

Krške policiste so v petek okoli 14. ure poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove, kjer naj bi se ženska nedostojno vedla, razbijala po vratih in kričala. Policisti so kršiteljico izsledili, ugotovili identiteto in ji zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Grozil celemu naselju

V soboto so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja Prapreška pot, kjer naj bi kršiteljev razgrajal in grozil stanovalcem naselja. 30-letnemu moškemu, ki se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

S parkirnega prostora v Dolenjskih Toplicah je v petek nekdo ukradel avtomobilsko prikolico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V naselju Cviblje na območju PP Dolenjske Toplice je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel kamero. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Na delovišču v Češči vasi je med 5. 5. in 6. 5. neznanec vlomil v gradbiščni kontejner in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

V kraju Hrib na območju Šmarjeških Toplic je med 1. 5. in 6. 5. nekdo vlomil v brunarico in odnesel litoželezno posodo, posodo z gorivom in lesne brikete. Lasnica ocenjuje, da je oškodovana za 1.500 evrov.

Na parkirnem prostoru stanovanjske hiše na Markljevi ulici v Novem mestu je med 6. 5. in 7. 5. iz odklenjenega kombija nekdo odnesel dve električni udarni kladivi. Lastnika je oškodoval za okoli 1.600 evrov.

Z dvorišča podjetja v Mihovici na območju Šentjerneja je v noči na nedeljo neznanec izmaknil tri kovinske stole.

V naselju Črnc na območju Brežicpa so s strehe pomožnega objekta potrgali okoli osem metrov bakrenih žlebov.

Neuspešen pobeg Srba s tremi migranti v avtomobilu

V petek nekaj pred 20. uro so policisti na avtocesti iz smeri Obrežja proti Dobruški vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti in vozil z veliko hitrostjo. Kršitelj, ki sprva ni upošteval svetlobnih in zvočnih znakov, je zapeljal na izvoz pri Dobruški vasi in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli in med postopkom ugotovili, da gre za 19-letnega državljan Srbije, ki je v avtomobilu prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Srbu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 5. 5. in 8. 5. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas, Ribnica, Jesenice na Dolenjskem) izsledili in prijeli 61 državljanov Pakistana, 44 državljanov Maroka, 36 državljanov Nepala, 29 državljanov Bangladeša, 29 državljanov Sirije, 20 državljanov Indije, 15 državljanov Konga, 12 državljanov Afganistana, pet državljanov Turčije, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Kitajske, dva državljana Palestine, dva državljana Šrilanke in po enega državljana Kameruna, Burundija, Tunizije in Kube.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 5. 5. in 8. 5. posredovali v 224. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 747 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci huje poškodovali, tri nesreče z lažjimi poškodbami in 30 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 51. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.