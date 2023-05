Dan slovensko-britanskega prijateljstva; danes petič, morda nekoč z novim kraljem?

8.5.2023 | 14:35

Foto: Daniel Novakovič/STA

Gornji Suhor pri Vinici - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler sta danes v Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer je leta 1945 strmoglavil bombnik z britansko posadko, obeležili dan slovensko-britanskega prijateljstva. Na dogodku so se dotaknili tudi vojne v Ukrajini.

Kot slavnostni govornici sta predsednica Pirc Musar in veleposlanica Sadler izpostavili pomen neprecenljivega medsebojnega prijateljstva, ki je bilo stkano v najtežjih trenutkih, enako pa je poudaril črnomaljski župan Andrej Kavšek. Del britanske posadke so namreč domačini in slovenski partizani po strmoglavljenju letala rešili pred okupatorji.

Vsi trije govorniki so ob tem v luči vojne v Ukrajini ocenili, da so zavezništva, podobna tistim, ki so jih sklenili med drugo svetovno vojno, pomembna tudi danes.

Danes petič, morda nekoč s kraljem?

Dan slovensko-britanskega prijateljstva, ki so ga v Beli krajini pripravili petič, so označili za pomemben opomnik ohranjanja in krepitve tega prijateljstva, Kavšek pa je ob tem izrazil željo, da bi v Gornjem Suhorju ob enem tovrstnih srečanj gostili tudi novega britanskega kralja.

Sadler je poudarila, da je dan slovensko-britanskega prijateljstva opomnik na stoletja prijateljstva, zavezništva in moči človeškega duha. Ocenila je tudi, da so v času ruske invazije v Ukrajini zavezništva spet v ospredju, in da Slovenijo ter Veliko Britanijo povezujejo še številne druge povezave.

Tudi Pirc Musar je poudarila pomen ohranjanja spomina na čas in dejanja, ko so se stkale neprecenljive in večne vezi. Opozorila je tudi na aktualne dogodke v Ukrajini in pomen sodelovanja v zvezi Nato. Med drugim je zaželela mir vsem narodom, še posebej ukrajinskemu.

Letošnjo slovesnost je sicer zaznamovalo tudi nedavno kronanje britanskega kralja Karla III.

Slovenska predsednica in britanska veleposlanica sta danes tudi položili venca pred leta 2018 postavljeno spominsko ploščo devetim članom posadke zavezniškega bombnika B 24 Liberator VI, ki je 31. marca 1945 strmoglavil pri Gornjem Suhorju.

Bombnik je sodeloval pri napadu britanskih in ameriških bombnikov na letališča, železniška križišča in tovarne v avstrijskem Gradcu na velikonočno soboto. V nemškem obrambnem protinapadu je bil zadet, dokončno pa ga je z zadetkom v rezervoar z gorivom onesposobil nemški lovec, ki ga je dohitel nekje nad Celjem.

Bombnik se je spremenil v letečo baklo. S padali je izskočilo pet članov posadke, za ostale je bilo prepozno. Strmoglavili so na Puhkovo njivo na Plazu v Beli krajini. Letalo je pri padcu oplazilo bližnjo hišo in jo močno poškodovalo. Štirje padalci, ki so jih našli domačini oz. partizani, so preživeli, peti, ki je bil huje poškodovan, je nato umrl v partizanski bolnišnici. Preživela četverica je 2. aprila 1945 v svojo bazo odletela s partizanskega letališča Krasinec v Beli krajini, umrle letalce pa so cerkveno pokopali v Vojni vasi.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor in britanski princ Edward sta sicer prvi dan slovensko-britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju obeležila maja 2019.

Dan slovensko-britanskega prijateljstva so s pristankom akrobatske skupine kraljevih letalskih sil Red Arrows in Pilatusov PC-9M, ki sta se ga udeležila minister za obrambo Marjan Šarec in veleposlanica Sadler, danes obeležili tudi na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Predvajali so film, posvečen tej akrobatski skupini, britanska letala pa bodo ob odhodu še v drugo preletela cerkljansko letališče.

STA; M. K.