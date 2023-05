FOTO: Kosili travo, poškodovali plinsko cev; nesreča pri delu v gozdu

8.5.2023 | 18:40

Kraj današnjega posredovanja krških gasilcev na Obrežju (Fotografije: PGE Krško)

Danes ob 11.52 so na Obrežju, občina Brežice, pri košnji trave poškodovali plinsko cev. Prišlo je do uhajanja plina. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, opravili meritve z merilno napravo, zaprli glavni ventil in pregledali okolico.

Obveščene so bile pristojne službe.

Delovna nesreča v gozdu

Ob 9.51 si je pri Vrbovcu v občini Trebnje pri delu v gozdu občan poškodoval roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Trebnje in Dobrnič, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

M. K.