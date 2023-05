O Dolenjcih se učijo tudi v Kölnu

9.5.2023 | 10:20

Jana Šter v predavalnici

''Rada imam Slovenijo, ker je tako lepo zelena in raznolika. V Ljubljani se vidi različen vpliv iz vseh smeri, ki prispeva k zelo zanimivi kulturi in zgodovini. Zelo rada se učim jezike in slovenščina je moj prvi slovanski jezik.'' To je mnenje študentke slovenščine Valerie, ki slovenski jezik, kulturo in umetnost spoznava na Univerzi v Kölnu.

Tam študente poučuje Jana Šter, ki prihaja iz Birčne vasi pri Novem mestu.

