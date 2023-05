Potres pri Metliki; danes brez elektrike

9.5.2023 | 07:00

Danes ob 3.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,0 v bližini Metlike, 81 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike, Trnovca in Ručetne vasi. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, GLAVNE VAROVALKE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK 1997;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, izvod 3. GORENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zakot 4, nizkonapetostno omrežje – Filipič danes med 8:00 in 9:00 uro.

M. K.