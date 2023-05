Cene bencina in dizla kljub ponovni dajatvi za fosilna goriva navzdol

9.5.2023 | 07:45

V cene goriv je od polnoči vnovič vključena okoljska dajatev za fosilna goriva, vseeno pa so se nekoliko znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2,6 centa na 1,390 evra, liter dizelskega goriva pa za dva centa na 1,421 evra. Cena za liter kurilnega olja se je znižala z 1,022 evra na 1,001 evra.

Te cene bodo veljale do vključno 22. maja.

Obveznost plačila okoljske dajatve za nekatere vrste fosilnih goriv je bila z namenom blažitve vpliva na dvig maloprodajnih cen ukinjena z lanskim 8. avgustom. Vlada se jo je odločila ponovno uvesti na sinočnji dopisni seji.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so znova regulirane od 21. junija lani. Od 13. septembra lani pa je regulirana tudi cena kurilnega olja. V skladu z vladno uredbo so omejene tudi marže trgovcev.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem cene trgovci določajo sami.

STA; M. K.