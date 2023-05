Seks in ljubosumnost nasmejeta občinstvo

9.5.2023 | 09:00

Fotografije: P. Perc

Igralci v komediji Seks in ljubosumnost

Margareta Marjetič in Matej Krmelj

Celotna ekipa Teatra Rajhenburškega

Brestanica - Gledališka in pevska sekcija (moški zbor) sta najstarejši v brestaniški Svobodi, obe sta skupaj s kulturnim društvom nastali takoj leta 1945. Gledališka sekcija se je rodila zaradi hrepenenja po svobodno govoreči domači besedi in pritegnila k ustvarjanju številne Brestaničane. Uprizorjena je bila množica (kar okrog 50!) premier, ki so ljudem podarjale trenutke sprostitve, igralcem pa pristno zadoščenje v ustvarjalnem odpiranju svoje duše drugim. Po letih uspešnega zagona se je v sedemdesetih letih delo upočasnilo, znova pa je dodobra oživelo v osemdesetih letih, ko je režijo sprejela najprej Vera Kustec, nato Marjan Bromše, pa Alenka Šet, Margareta Marjetič in v zadnjem obdobju Matej Krmelj.

Gledališčniki so skupini izbrali novo ime Teater Rajhenburški. Čas korone so prebrodili z nekaj krajšimi deli, sredi oktobra lani pa so pričeli z vajami za zahtevno in zelo dinamično komedijo Marca Camolettija Seks in ljubosumnost, ki jo je režirala Margareta Marjetič. Skupina je mlada in zelo prizadevna, poudarja Marjetičeva, zato so z voljo zmogli usklajevati službene in študijske obveznosti na premiero, ki so jo izvedli ob koncu marca v dvorani Doma Svobode v Brestanici in nato še reprizo sredi aprila, obakrat v nabito polni domači dvorani. Teater Rajhenburški je s to komedijo navdušil preteklo nedeljo tudi številno občinstvo v Kulturnem domu Krško.

Prijavili so se na Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin Slovenije za leto 2023. Zato je reprizo spremljala strokovna svetovalka Mateja Kokol, ki si je ogledala tudi druge prijavljene igre gledaliških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Izbrala je tri uspešne predstave s tega območnega srečanja, poleg brestaniške še Ograjo – zadnji branik civilizacije (Mali petelin, Društvo umetniška produkcija Mali petelin) in Dogodivščine Pike Nogavičke (KUD Veseli teater). Slovesen zaključek območnega srečanja bo 22. maja v KD Krško, kjer bodo prejeli priznanje.

Teater Rajhenburški bo s komedijo Seks in ljubosumnost gotovo razveselil tudi občinstvo na gostovanjih, med drugim 12. maja v kulturni dvorani na Veliki Dolini in 11. junija v Mokronogu.

