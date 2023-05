Pili bodo modro - 13. festival modre frankinje pred vrati

9.5.2023 | 11:40

Na petkovem ocenjevanju (Foto: K. Bec; KŠTM Sevnica)

Sevnica - V organizaciji KŠTM Sevnica je v petek na Posestvu Krakovo potekalo 13. ocenjevanje modrih frankinj. Strokovna komisija v sestavi Ožbej Peterle, dr. Klemen Lisjak, François Botton, Jure Grubar, dr. Andreja Vanzo, Veronika Frelih in Robert Gorjak, kateremu je bilo zaupano mesto predsednika komisije, je ocenila prispele vzorce (52) v petih kategorijah – penine (5), roseje (7), sveže frankinje letnika 2022 (13), zorene (26) in vino iz sušenega grozdja (1).

Razglasitev rezultatov letošnjega ocenjevanja in podelitev priznanj ter pokala Prvaka Festivala modre frankinje, ki ga bo predal prvak 12. festivala modre frankinje Marjan Jelenič, bo v petek, 19. maja, ob 16.15 v sklopu 13. festivala modre frankinje na sevniškem gradu.

PESTER PROGRAM

13. festival modre frankinje bo letos ponudil še bogatejši in bolj pester program, napovedujejo organizatorji. Med 16. in 21. uro bo mogoče pokušati modre frankinje številnih vinarjev. Za vse, ki bi si želeli izvedeti več o tej avtohtoni sorti in vinih, ki jih iz nje pridelujejo vinarji, bosta organizirani dve delavnici. Prva na temo nagrajenih frankinj na letošnjem ocenjevanju, druga na temo neizkoriščenosti dveh slovenskih sort, poleg frankinje še refoška. Delavnice bodo potekale pod strokovnim vodstvom. Ob 18. uri se bo mogoče udeležiti brezplačnega ogleda gradu. Ob 20. uri bo na prireditvenem prostoru za glasbeno poslastico poskrbela Amaya (Maja Keuc), ki jo bo na kitari spremljal Miha Koretič. Za hrano bodo poskrbeli člani Združenja JRE Slovenija. Na stojnicah se bodo predstavili tudi ponudniki kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium. Željni druženja bodo zabavo lahko do poznih ur nadaljevali v atriju gradu, kjer bo za glasbo skrbel DJ Manuel.

Vstopnica za festival stane 20 €, vstopnica za festival in delavnice 35 € (zaželena je predhodna rezervacija na dozivljaj@kstm.si), kavcija za kozarec 5 €, hrana pa po ceniku. Na grad bo na trasi Boštanj - novi del Sevnice (železniška postaja) - stari del mesta vozil brezplačni avtobus. Organizatorji pa sicer priporočajo prihod z vlakom ali parkiranje pod grajskim gričem.

M. K.

