Bo kraj v Bršljinu konec? Dva osumljenca sta v priporu

9.5.2023 | 12:50

Da je v neposredni soseščini zadnjih tatvin na območju Bršljina tudi stavba PU Novo mesto (na sliki), tistih z dolgimi lepljivimi prsti ne moti. Kot v posmeh, kvečjemu obratno, bi lahko rekli glede na dogajanje zadnjih tednov.

"Z različnimi oblikami dela in povečano prisotnostjo bomo v sodelovanju s krajani tudi v prihodnost zagotavljali varnost ljudi in premoženja," obljubljajo na PU NM. (Fotografiji: arhiv DL)

V priporu sta ženska in moški, ki sta v zadnjih dveh mesecih kradla na območju Novega mesta. Tatvin v prodajalnah na območju Bršljina je osumljen 29-letni moški z območja Brezja, 25-letnica pa je osumljena več kot 30 tatvin v naseljih s stanovanjskimi hišami.

V zadnjih dveh mesecih so novomeški policisti obravnavali več tatvin iz prodajaln v Novem mestu, predvsem na območju Bršljina. Prav tako so prijeli več prijav oškodovancev iz naselij v krajevni skupnosti Bučna vas, danes poročajo s PU Novo mesto. Tatovi so z dvorišč stanovanjskih hiš kradli različne predmete, z okenskih polic več hiš so bile ukradene rože. V vseh primerih so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zbirali obvestila in izvajali druge aktivnosti za izsleditev storilcev ter svojo, kot dodajajo na PU sicer pogosto prisotnost na tem območju, še okrepili. Tako so uspeli ugotoviti, da je večjega števila tatvin iz prodajaln osumljen 29-letni moški iz območja Brezja. Osumljencu so odvzeli prostost, s kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Že v petek so prav tako v naselju Brezje odvzeli prostost 25-letni osumljenki. Ugotovili so, da je v noči na sredo z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenjih Kamencah ukradla kolo, več otroških igrač in tri vreče z otroškimi oblačili. Letos so policisti zoper 25-letnico na tožilstvo podali kazenske ovadbe zaradi 20. kaznivih dejanj tatvine. Nadaljujejo preiskave še 11. tatvin, katerih je prav tako osumljena 25-letnica. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanjo odredil pripor.

Na Policijski upravi se občanom zahvaljujejo za ''odlično sodelovanje in posredovanje informacij, ki so v veliki meri pripomogle k prijetju storilcev in uspešni preiskavi.'' Z različnimi oblikami dela in povečano prisotnostjo bodo, kot napovedujejo, v sodelovanju s krajani tudi v prihodnje zagotavljali varnost ljudi in premoženja.

Vlomi in tatvine - na udaru tudi gostilna in šola. Pa streha z bakrom.

V noči na ponedeljek je v Dolenjih Kamencah nekdo s terase stanovanjske hiše ukradel kovinsko mizo.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolnji Stari vasi na območju PP Šentjernej je neznanec ukradel elektromotor in dva statorja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 450 evrov.

Med 5. 5. in 8. 5. je v Šmarjeških Toplicah neznanec s strehe objekta potrgal 30 metrov bakrenih žlebov in cevi.

V noči na ponedeljek je na Šentjernejski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 26. 4. in 3. 5. pa je v Škocjanu neznanec iz izobraževalne ustanove ukradel prenosni računalnik, zvočnike in projekcijsko platno.

19-letni voznik lažje poškodovan

Včeraj okoli 12.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Otočcem in Ratežem. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovoren 19-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 37-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. 19-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval.

Vozil s kripo, brez vozniške

Brežiški policisti so nekaj po 20. uri med kontrolo prometa v Gazicah ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Daewoo. Med postopkom so ugotovili, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v avtomobilu pa je prevažal več oseb, kot je dovoljeno. Vozil je tehnično neizpraven in neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, Daewoo so zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan grozil domačim

Okoli 20.30 ure so policisti PP Novo mesto posredovali v zasebnem prostoru v Novem mestu, kjer je moški z vpitjem in grožnjami nadlegoval družinske člane. Zoper 56-letnega kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola in se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Migranti

Okoli 16.30 so policisti na območju Čateža ob Savi ustavili osebni avtomobil znamke BMW italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Rusije v vozilu prevaža tri državljane Turčije in tri državljane Egipta, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Čatež ob Savi, Rigonce) izsledili in prijeli 29 državljanov Pakistana, 17 državljanov Sirije, 11 državljanov Maroka, tri državljane Bangladeša, dva državljana Bolivije, državljana Rusije, državljana Toga, državljana Sierra Leone, državljana Šrilanke, državljana Nepala, državljana Konga, državljana Kitajske, državljana Afganistana in državljana Kube in na območju PP Metlika (Rosalnice) tri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 66 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in pet nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. V Novem mestu so zasegli moped kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

