FOTO: Gasili na mejnem prehodu

10.5.2023 | 07:00

Na mejnem prehodu je gorelo v kovinskem zabojniku. (Foto: PGD Obrežje)

Včeraj ob 9.54 je na Krški cesti v Kostanjevici na Krki gorelo osebno vozilo. Požar, ki je vozilo uničil, so pogasili gasilci PGD Kostanjevica.

PGD Obrežje dvakrat

Ob 16.32 je na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje, občina Brežice, na vstopnem terminalu gorel kovinski zabojnik za mešane odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Obrežje.

Ti so zvečer gasili še enkrat, ko so ob 21.37 so v Slovenski vasi na prostem goreli lesni odpadki.

V Žabjaku gorele smeti

Ob 19.27 je v Žabjaku v Novem mestu kup smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI – GRČEVJE;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO 1989.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu VRH DESNO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu SKS ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID, izvod 1.PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL , izvod Brezje.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Žonta;

- od 9:00 in 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Florjan.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.