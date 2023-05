Z dobrima dvema promiloma alkohola in brez vozniške za volan tovornjaka

Policisti PP Brežice so sinoči okoli 22. ure v Kapelah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 47-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,04 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, tovorno vozilo zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegli kombi in tovornjak

Med kontrolo prometa na območju Koprivnice so krški policisti nekaj pred 13. uro ustavili voznika kombija. Tudi 21-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu kombi zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 13.30 pa so na avtocestnem postajališču Starine kontrolirali voznika tovornega vozila hrvaških registrskih znak. 33-letnemu državljanu Hrvaške, ki je bil prav tako brez vozniškega dovoljenja, so tovorno vozilo zasegli in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je v Potočni vasi nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel lončnice in mavčni podstavek za rože in z vrta 35 sadik zelenjave.

Na Uršnih Selih je med 1. 5. in 9. 5. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odnesel motorno žagoter škropilnico. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Z dvorišča podjetja v Šentjerneju je med 8. 5. in 9. 5. nekdo odpeljal avtomobilsko prikolico TPV.

Na Otočcu je v noči na torek neznanec skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel dve nahrbtni kosilnici ter bakreno odtočno cev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Med 8. 5. in 9. 5. je na Seidlovi cesti v Novem mestu nekdo iz garažne hiše odpeljal osebni avtomobil Renault clio, bele barve, registrskih oznak NM DJ-231.

V Birčni vasi je med 8. 5. in 9. 5. nekdo vlomil v nenaseljeno hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 8. 5. in 9. 5. je na Otočcu neznanec s strehe pomožnega objekta ob stanovanjski hiši potrgal bakrene odtočne cevi. Lastnika je oškodoval za 150 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Čatež ob Savi, Rigonce, Nova vas pri Mokricah, Jereslavec, Brežice) izsledili in prijeli 24 državljanov Sirije, 14 državljanov Pakistana, deset državljanov Sierra Leone, devet državljanov Maroka, osem državljanov Konga, sedem državljanov Indije, sedem državljanov Gane, šest državljanov Rusije, tri državljane Kameruna, tri državljane Afganistana, tri državljane Palestine, dva državljana Bangladeša, dva državljana Alžirije, državljana Šrilanke in državljana Nepala in na območju PP Črnomelj (Marindol) dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 87. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 277 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

