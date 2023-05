Začela se je energetska sanacija šole in vrtca na Krki

10.5.2023 | 09:50

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Krka - Na Podružnični šoli in Vrtcu Krka se je začela prva od sedmih celovitih energetskih sanacij javnih objektov (sklop A) v občini Ivančna Gorica, ki se bodo predvidoma izvedle do začetka novega šolskega leta. Do sedaj so na gradbišču šole in vrtca na Krki potekala vrtalna dela, sledijo strojno – inštalacijska dela in gradbeno – obrtniška dela ter na koncu še elektro dela.

Začetna strojno inštalacijska dela potekajo tudi na objektu Knjižnice Ivančna Gorica, sporočajo z ivanške občine. V prihodnjih dneh izvajalec z energetsko sanacijo prične še na Podružnični šoli Višnja Gora, kjer se bodo sprva izvajala vrtalna dela. V mesecu juniju sledi prenova Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnične šole Temenica in Vrtca Čebelica Šentvid pri Stični, v mesecu avgustu pa je na vrsti še objekt Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.

Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk geosonda/voda, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistemov za energetsko upravljanje in postavitev 3 fotonapetostnih elektrarn za samooskrbo.

V poletnih mesecih bo izvajalec začel z deli še na objektih iz sklopa B Energetske sanacije objektov, v katerem so zajeti objekti: Osnovna šola Stična, Podružnična šola Muljava, Podružnična šola in vrtec Stična, Podružnična šola Ambrus, Osnovna šola Zagradec, Vrtec Marjetica Ivančna Gorica, Vrtec Polžek Višnja Gora in Vrtec Sonček Zagradec. Dela, ki v glavnem obsegajo zamenjavo razsvetljave in vzpostavitev CNS sistema, bodo predvidoma zaključena do konca novembra letos, napovedujejo na Občini Ivančna Gorica.

M. K.

Galerija